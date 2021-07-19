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中部頭香！彰化縣即日起為國中小學教職員工打疫苗
彰化縣從今天(19)日起到22日，一連4天，為全縣7384名國中小教職員工施打新冠肺炎疫苗，縣長王惠美今天上午到彰化秀傳醫院關心施打情況，王惠美說，第二批次疫苗將視中央撥交後，由學校通知安排施打。至於高中以下教職員工，也會在開學前施打，但須由中央宣布，補習班則配合教育部通知，採全國「補習班線統」線上填報作業，將造冊後提交中央審查。
第一批教職員工施打的是AZ疫苗，由於之前很多訊息對於AZ疫苗，有不少負面的說法，讓很多教職員工有所顧慮。王惠美呼籲民眾，不論是第一劑，或是第二劑疫苗施打，記得要上網預約登記意願，只有没有打疫苗是最不好的，有疫苗，趕快打。
政府開放各類施打疫苗對象，引來許多教職員工的關切，紛紛在網路或電話向縣府詢問，什麼時候輪到他們施打，如今彰化趕在各縣市前頭為教職員工們施打，他們都十分興奮，王惠美告訴老師們，施打疫苗完成後，就要準備上工了，開學後，提供學生安全又愉悅的學習環境。
在彰化秀傳醫院的接種站，多位教師都說，希望疫情趕快過去，學生趕快回學校，對學生、家長和教師3方都是一樁美事。
王惠美也不忘了為教職員工做衛教，提醒大家，注射完，先坐著休息15~30分鐘以後，身體如果没有不適就可回家，且要多喝水，兩天內不要喝酒也不要激烈運動，如果有發燒就吃普拿疼等藥劑退燒，一般發燒不會超過兩天，否則就要就醫。
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