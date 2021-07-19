武嶺遊客違停等日出 太管處、保七清晨出擊驅離

今天非假日，但海拔3275公尺的合歡山武嶺清晨仍有許多遊客等著欣賞日出，太管處、保七員警特別一大早到場驅離違規占用身障、機車、中巴停車位的汽車，並管制已滿的停車場。

因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，全國3級警戒延至7月26日，但13日起鬆綁部分措施，由於海拔3275公尺的武嶺是合歡山知名地標，微解封後第一個週休假日17日、18日清晨及深夜有許多遊客到武嶺停車場觀星空、賞日出，聚集人車數量明顯超過容留上限。

武嶺停車場管制容留量只開放40%，未開放車格由管理機關東勢林管處安裝黃色塑膠桿示意禁停，今天是上班日，仍有許多遊客到武嶺等日出，由於停車場滿，有遊客認為一早不會有警察到場，索性將車輛違規停在身障、機車、中巴停車位，不顧防疫容留管制措施。

太魯閣國家公園管理處合歡山管理站、警政署保安警察第七總隊第九大隊今天清晨4時30分特別到武嶺停車場驅離占用身障、機車、中巴停車位的自小客車，太管處表示，由於停車場已滿，管理站人員會同保七員警立即在入口處管制封閉，引導車輛往其他停車場。

配合防疫規定，武嶺觀景台管制容留上限18人，太管處派員管制進出，人流未超過容留上限；另外，一群機車騎士不顧自身安全，攀爬武嶺停車場旁岩壁要登高賞日出，管制人員見狀立即制止並加以宣導。

太管處表示，會同保七總隊第九大隊、花蓮縣警察局、南投縣警察局執行合歡山區交管措施使交通順暢，18日查獲4件違規停車、1件民眾自合歡主峰步道往武嶺攀登，違反太魯閣國家公園區域內禁止事項，由第九大隊製單開罰；另外，17日也發現民眾從合歡東峰往武嶺攀登，偏離步道路徑，5人遭依規定開罰。