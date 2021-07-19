快訊

泰國學運周年軍警鎮壓：疫情失控下的保命疫苗抗爭？

北市擬採中小學線上線下混合班 家長憂群聚「生命只有1次」

武嶺遊客違停等日出 太管處、保七清晨出擊驅離

中央社 / 南投縣19日電

今天非假日，但海拔3275公尺的合歡山武嶺清晨仍有許多遊客等著欣賞日出，太管處、保七員警特別一大早到場驅離違規占用身障、機車、中巴停車位的汽車，並管制已滿的停車場

因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，全國3級警戒延至7月26日，但13日起鬆綁部分措施，由於海拔3275公尺的武嶺是合歡山知名地標，微解封後第一個週休假日17日、18日清晨及深夜有許多遊客到武嶺停車場觀星空、賞日出，聚集人車數量明顯超過容留上限。

武嶺停車場管制容留量只開放40%，未開放車格由管理機關東勢林管處安裝黃色塑膠桿示意禁停，今天是上班日，仍有許多遊客到武嶺等日出，由於停車場滿，有遊客認為一早不會有警察到場，索性將車輛違規停在身障、機車、中巴停車位，不顧防疫容留管制措施。

太魯閣國家公園管理處合歡山管理站、警政署保安警察第七總隊第九大隊今天清晨4時30分特別到武嶺停車場驅離占用身障、機車、中巴停車位的自小客車，太管處表示，由於停車場已滿，管理站人員會同保七員警立即在入口處管制封閉，引導車輛往其他停車場。

配合防疫規定，武嶺觀景台管制容留上限18人，太管處派員管制進出，人流未超過容留上限；另外，一群機車騎士不顧自身安全，攀爬武嶺停車場旁岩壁要登高賞日出，管制人員見狀立即制止並加以宣導。

太管處表示，會同保七總隊第九大隊、花蓮縣警察局、南投縣警察局執行合歡山區交管措施使交通順暢，18日查獲4件違規停車、1件民眾自合歡主峰步道往武嶺攀登，違反太魯閣國家公園區域內禁止事項，由第九大隊製單開罰；另外，17日也發現民眾從合歡東峰往武嶺攀登，偏離步道路徑，5人遭依規定開罰。

武嶺 停車場 太魯閣國家公園

延伸閱讀

微解封合歡山武嶺現亂象 汽車違停機車擠禁停處

合歡山白天微解封 晚上大解放又見「武嶺夜市」

影／微解封合歡山未爆遊客人潮 武嶺亭警察比遊客多

影／微解封 合歡山又見「跨欄高手、小當家」

相關新聞

中部頭香！彰化縣即日起為國中小學教職員工打疫苗

彰化縣從今天(19)日起到22日，一連4天，為全縣7384名國中小教職員工施打新冠肺炎疫苗，縣長王惠美今天上午到彰化秀傳...

健身房已微解封 中市府：不想去得請假否則持續扣款

健身房等室內運動場館目前有條件微解封，但有會員擔心染疫問題，暫停到健身房，卻沒請假，衍生爭議。台中市政府法制局局長李善植...

感謝防疫第一線 中市議員與企業家捐口罩給清潔隊

台中市議員王立任為了感謝清潔隊員在疫情期間的辛苦與可能感染的風險，與地方企業家王俊雄今天捐贈6000片口罩給梧棲、沙鹿、...

65歲疫苗施量量夠嗎？ 台中市長盧秀燕：應該足夠

台中市長盧秀燕上午視察台中市仁愛之家日照中心時，有媒體詢問，指民進黨市議員認為台中市施打疫苗有插隊，所以導致65歲長輩晚...

南投南勢排水護岸淘空傷路 縣府將籌250萬元改善

南投縣草屯鎮南勢排水支線因年久失修，右側護岸嚴重淘空，造成道路傾斜、路面龜裂下陷等狀況，民眾向民代陳情，縣府工務處會勘評...

彰市民權市場將整修 攤商反彈

彰化市民權市場大樓2011年經土木技師判定耐震不足，必須辦理補強，市公所預定在9月30日動工，將先以3個月完成1樓梁柱包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。