快訊

泰國學運周年軍警鎮壓：疫情失控下的保命疫苗抗爭？

北市擬採中小學線上線下混合班 家長憂群聚「生命只有1次」

南投南勢排水護岸淘空傷路 縣府將籌250萬元改善

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣草屯鎮南勢排水支線因年久失修，右側護岸嚴重淘空，造成道路傾斜、路面龜裂下陷等狀況。圖／南投縣政府提供
南投縣草屯鎮南勢排水支線因年久失修，右側護岸嚴重淘空，造成道路傾斜、路面龜裂下陷等狀況。圖／南投縣政府提供

南投縣草屯鎮南勢排水支線因年久失修，右側護岸嚴重淘空，造成道路傾斜、路面龜裂下陷等狀況，民眾向民代陳情，縣府工務處會勘評估，應盡速修復，以免擋土牆倒下釀意外，也影響農產運輸，將籌措250萬元發包改善，確保道路安全。

工務處指出，草屯南勢大排支應周邊農業灌溉用水，當地農民仰賴該大排已數10年，未料近年排水支線右側護岸，疑因水路長年沖刷淘空，年久失修的狀況下，周邊道路近年出現道路傾斜，路面也因此龜裂，甚至破損下陷，影響車行。

當地民眾憂心道路若持續傾斜龜裂，經農業機具、農產運輸或一般車輛出入恐發生危險，里長王逸帆及居民因此向縣議員縣議員唐曉棻、立委馬文君秘書陳啟昭、縣長特助林儒彬等人反映，盼縣府正視道路安全問題，同時維護農業灌溉需求。

縣長林明溱說，經會勘評估確認，南勢大排的排水支線右側護岸因長期被水路淘空，3米高擋土牆出現嚴重傾斜龜裂，進而導致路面破損下陷，為了避免擋土牆倒下發生不必要的意外，並降低對農產運輸的影響，已指示工務處盡快發包搶修。

工務處則表示，為改善南勢排水護岸，將籌措250萬元經費，重新施作64米長護岸及43座塊型護欄，同時加深護岸基礎入土深度，並修復長64米、寬6米的既有瀝青混凝土路面，後續會盡速發包施工，以確保農民與用路人的安全。

南投縣草屯鎮南勢排水支線因年久失修，右側護岸嚴重淘空，造成道路傾斜、路面龜裂下陷等狀況。圖／南投縣政府提供
南投縣草屯鎮南勢排水支線因年久失修，右側護岸嚴重淘空，造成道路傾斜、路面龜裂下陷等狀況。圖／南投縣政府提供

護岸 農民

延伸閱讀

竹市進擊的公園2.0 第一座興南公園8月完工

南投學前、國小教職員工20日開打疫苗 國中再等等

苗栗市建功地下道改善 7月26日到9月18日封閉施工改善

瑞芳馬路釣出「野生鰻魚」 里長揭秘：下面有排水箱涵

相關新聞

中部頭香！彰化縣即日起為國中小學教職員工打疫苗

彰化縣從今天(19)日起到22日，一連4天，為全縣7384名國中小教職員工施打新冠肺炎疫苗，縣長王惠美今天上午到彰化秀傳...

健身房已微解封 中市府：不想去得請假否則持續扣款

健身房等室內運動場館目前有條件微解封，但有會員擔心染疫問題，暫停到健身房，卻沒請假，衍生爭議。台中市政府法制局局長李善植...

感謝防疫第一線 中市議員與企業家捐口罩給清潔隊

台中市議員王立任為了感謝清潔隊員在疫情期間的辛苦與可能感染的風險，與地方企業家王俊雄今天捐贈6000片口罩給梧棲、沙鹿、...

65歲疫苗施量量夠嗎？ 台中市長盧秀燕：應該足夠

台中市長盧秀燕上午視察台中市仁愛之家日照中心時，有媒體詢問，指民進黨市議員認為台中市施打疫苗有插隊，所以導致65歲長輩晚...

南投南勢排水護岸淘空傷路 縣府將籌250萬元改善

南投縣草屯鎮南勢排水支線因年久失修，右側護岸嚴重淘空，造成道路傾斜、路面龜裂下陷等狀況，民眾向民代陳情，縣府工務處會勘評...

彰市民權市場將整修 攤商反彈

彰化市民權市場大樓2011年經土木技師判定耐震不足，必須辦理補強，市公所預定在9月30日動工，將先以3個月完成1樓梁柱包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。