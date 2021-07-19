南投南勢排水護岸淘空傷路 縣府將籌250萬元改善

南投縣草屯鎮南勢排水支線因年久失修，右側護岸嚴重淘空，造成道路傾斜、路面龜裂下陷等狀況，民眾向民代陳情，縣府工務處會勘評估，應盡速修復，以免擋土牆倒下釀意外，也影響農產運輸，將籌措250萬元發包改善，確保道路安全。

工務處指出，草屯南勢大排支應周邊農業灌溉用水，當地農民仰賴該大排已數10年，未料近年排水支線右側護岸，疑因水路長年沖刷淘空，年久失修的狀況下，周邊道路近年出現道路傾斜，路面也因此龜裂，甚至破損下陷，影響車行。

當地民眾憂心道路若持續傾斜龜裂，經農業機具、農產運輸或一般車輛出入恐發生危險，里長王逸帆及居民因此向縣議員縣議員唐曉棻、立委馬文君秘書陳啟昭、縣長特助林儒彬等人反映，盼縣府正視道路安全問題，同時維護農業灌溉需求。

縣長林明溱說，經會勘評估確認，南勢大排的排水支線右側護岸因長期被水路淘空，3米高擋土牆出現嚴重傾斜龜裂，進而導致路面破損下陷，為了避免擋土牆倒下發生不必要的意外，並降低對農產運輸的影響，已指示工務處盡快發包搶修。