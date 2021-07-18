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線上文創講堂邀名師開講 盼業界蓄勢待發

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣文化局規劃「線上文創講堂｣系列課程，邀請包括名師「范特喜文創聚落」總經理鍾俊彥等人透過Google Meet視訊授課方式，讓民眾線上學習最新文創趨勢知識，民眾可報名參加。圖／文化局提供
彰化縣文化局規劃「線上文創講堂｣系列課程，邀請包括名師「范特喜文創聚落」總經理鍾俊彥等人透過Google Meet視訊授課方式，讓民眾線上學習最新文創趨勢知識，民眾可報名參加。圖／文化局提供

彰化縣文化局規劃「線上文創講堂｣系列課程，邀請包括名師「范特喜文創聚落」總經理鍾俊彥等人透過Google Meet視訊授課方式，讓民眾線上學習最新文創趨勢知識，防疫也有滿載的文創力，民眾可報名參加，將自7月24日至8月28日共18堂線上授課。

線上授課課程包括「青創輔導課程」，包括品牌設計、視覺陳列、共創聚落創新、創業財務規劃、如何打造社交化電商等，主講師資皆為業界一時之選，有知名「棲仙陳設選物所」Sophie老師，及打造共創聚落經驗豐富的「范特喜文創聚落」鍾俊彥總經理等，讓需要創業創意養分的民眾，在家防疫也可以獲取新知。

「線上文創講堂｣需使用QRcode線上報名，課程名額有限，額滿為止，可連結文化局網站http://www.bocach.gov.tw查詢，報名成功後取得會議室代碼，就可依照時間遠端上課。另外「文創實務課程」將於8月推出。

文化局長張雀芬表示，疫情期間各行各業受到衝擊，彰化縣政府鼓勵業界及文創工作者多運用線上學習機會充實知能，以便迎向後疫情時代的景氣復甦、蓄勢待發。

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