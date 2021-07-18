微解封美術館場館展覽精彩 參觀者寥寥可數

微解封後彰化縣立美術館等場館恢復展出，建縣三百「現動彰化現代美術的啟蒙者」延長展期至8月8日，李淳雄陶藝釉見幸福在彰化工藝展覽館也將展出到8月22日，不過微解封後，即使假日參觀者仍寥寥可數。

彰化縣立美術館等場館都恢復展出，目前限定每個時段，入場人數在100人內，目前在彰化縣立美術館展出的《現‧動－彰化現代美術的啟蒙者》特展由東海大學美術系的李思賢老師擔任策展人，展出李仲生、李克全、劉伯鑾、張煥彩等四位彰化美術發展歷程中「現代美術推手」的畫作。

被畫壇推崇為「台灣當代藝術啟蒙者的」彰化女中已故老師李仲生、及彰化高中李克全、崇實高工(前身為員林實驗中學)劉伯鑾、員林家商張煥彩等4位老師在早期彰化美術教育、甚至台灣畫壇中扮演極為關鍵的美術教育家角色，影響彰化現代美術發展甚鉅。

本次特展由財團法人李仲生現代繪畫文教基金會、國立臺灣美術館、中國文化大學華岡博物館及張耀煌先生、李克全及張煥彩的家屬大力支持提供珍藏作品，讓精湛的美術創作與成就呈現給彰化縣民。

「釉見幸福李淳雄陶藝展」也在彰化工藝展覽館（鶴棲別墅）展出到8月22日，採預約參觀，預約網址：https://reurl.cc/a9XOE3。

李淳雄特別鍾情貓頭鷹，這次展出多件貓頭鷹作品維妙維肖，其茶器作品師法傳統，加入個人創作技法，兼具實用與藝術感，高深多變的高溫天目釉茶碗，兔毫、油滴、玳瑁天目釉等等則是收藏家所喜好。

李淳雄創立的彰化聯合創作陶坊位於秀水鄉，園區以陶藝作品及馬賽克拼貼藝術妝點，充滿設計風格又具童趣的戶外桃源，從教陶養陶開啟藝術創作人生，推廣陶藝不遺餘力。