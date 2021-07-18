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方便民眾快篩 彰化全國首創新冠家用快篩DIY站

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣在彰化市成功停車場成立全國第一個COVID-19家用快篩DIY衛教諮詢站，近日內即可開張，除了可提供醫療轉介早期篩檢、早期發現外，還可提供衛教及快篩結果諮詢與紀錄。記者劉明岩／攝影
彰化縣在彰化市成功停車場成立全國第一個COVID-19家用快篩DIY衛教諮詢站，近日內即可開張，除了可提供醫療轉介早期篩檢、早期發現外，還可提供衛教及快篩結果諮詢與紀錄。記者劉明岩／攝影

因應國內新冠肺炎三級警戒可望7月26日降級，為了方便民眾檢測，彰化縣成立全國第一個COVID-19家用快篩DIY衛教諮詢站，近日內即可開張，除了可提供醫療轉介早期篩檢、早期發現外，還可提供衛教及快篩結果諮詢與紀錄。

衛生局表示，COVID-19家用快篩DIY衛教諮詢站設在彰化市成功停車場，每周一到周五下午4時到6時受理篩檢，篩檢對象是經醫師評估呼吸道症狀未滿2天，無任何旅遊史者或接觸史者，經醫師轉介者免費篩檢，必須攜帶轉介單及健保卡，如果是自行前往篩檢必須自費，費用仍研議中。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，COVID-19家用快篩DIY衛教諮詢站，除了提供醫療院所轉介的公費快篩服務，也提供民眾自費的快篩諮詢，全程都在護理師的指導下來進行，可以協助衛教推廣，由於很多單位都會要求員工出具新冠肺炎觀察紀錄證明，家用快篩DIY衛教諮詢站提供的快篩結果，開具的證明具有更高的公信力。

葉彥伯說，彰化縣COVID-19家用快篩DIY衛教諮詢站是全國首創，但在國外已相當普遍，是依據症狀表現及感染風險族群進行分流，民眾出現任何呼吸道或不適症狀，經由醫師評估診療，如出現COVID-19症狀，或呼吸道症狀持續2到3天，不論有無旅遊史或接觸史，就會轉診PCR主動監測篩檢測進行公費PCR核酸檢測。

如果經醫師評估診療，呼吸道症狀未滿2天且無任何旅遊史或接觸史，民眾可轉醫師開具的轉診單及健保卡到DIY衛教諮詢站免費家用快篩檢測。

彰化縣在彰化市成功停車場成立全國第一個COVID-19家用快篩DIY衛教諮詢站，近日內即可開張，除了可提供醫療轉介早期篩檢、早期發現外，還可提供衛教及快篩結果諮詢與紀錄。記者劉明岩／攝影
彰化縣在彰化市成功停車場成立全國第一個COVID-19家用快篩DIY衛教諮詢站，近日內即可開張，除了可提供醫療轉介早期篩檢、早期發現外，還可提供衛教及快篩結果諮詢與紀錄。記者劉明岩／攝影

快篩 DIY COVID-19

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