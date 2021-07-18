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台大梅峰農場在地蔬食登場 入園採水蜜桃免預約

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
台大梅峰農場有機栽種高麗菜、萵苣等蔬菜，遊客有機會體驗親手採摘。圖／台大梅峰農場提供
台大梅峰農場有機栽種高麗菜、萵苣等蔬菜，遊客有機會體驗親手採摘。圖／台大梅峰農場提供

全國三級疫情警戒微解封，南投縣仁愛鄉台大梅峰農場年度重頭戲「在地蔬食」活動也從本周正式開跑，即日起至8月底民眾毋須預約，現場付費即可入場，但為因應防疫，每日上、下午各限60輛小客車，且須量體溫、實名制才能入場。

梅峰農場為台灣大學園藝系實習場域，種植平地少見的溫帶花卉、薰衣草田、白楊步道、綠籬迷宮等景觀，平時不對外開放，想進入得預約，唯獨在地蔬食活動期間才有開放現場購票入園，而因位居海拔2100公尺，入夏涼爽很適合避暑。

台大梅峰農場指出，場內除溫帶景致，更透過友善環境的有機耕作栽種高麗菜、萵苣、青江菜、小白菜，以及津輕蘋果、李子等蔬果，也提供線上影片欣賞讓民眾深入了解農場教學理念或花草故事，近期也開放體驗手摘現採場內水蜜桃。

而該農場從昨起才正式微解封，並辦理「在地蔬食」活動至8月31日，入場時間為上午8時30分至下午3時30分，而最受歡迎的採水蜜桃體驗，因果實數量有限，因此須在入場購買採果券，憑券就能按梯次進行採水蜜桃，票券售完為止。

梅峰農場表示，配合防疫已加強園區定時清潔消毒，今年在地蔬食活動限制入園車輛，每日上、下午各限制60台小客車入園，採門口量測體溫、實名制入場，全程需戴口罩，各建築出入口備有消毒酒精供使用，27日起則視疫情滾動調整。

此外，山區地處偏遠且氣候不穩，如有心血管疾病、年長者、身體不適或行動不便者，上山務必留意身體狀況並斟酌行程；另園區內全場禁止吸菸飲酒，也不能攜帶寵物，活動詳情可上官網或洽（049）2801810查詢。

台大梅峰農場夏季氣溫涼爽，獨特氣候種植溫帶花卉、薰衣草田等。圖／台大梅峰農場提供
台大梅峰農場夏季氣溫涼爽，獨特氣候種植溫帶花卉、薰衣草田等。圖／台大梅峰農場提供
台大梅峰農場夏季氣溫涼爽，其白楊步道景致優美。圖／台大梅峰農場提供
台大梅峰農場夏季氣溫涼爽，其白楊步道景致優美。圖／台大梅峰農場提供
台大梅峰農場「在地蔬食」活動登場，入場購買採果券，憑券可採水蜜桃。圖／台大梅峰農場提供
台大梅峰農場「在地蔬食」活動登場，入場購買採果券，憑券可採水蜜桃。圖／台大梅峰農場提供

台大 疫情 實名制

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