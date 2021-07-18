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微解封合歡山武嶺現亂象 汽車違停機車擠禁停處

中央社 / 南投縣18日電

防疫微解封後第二個假日，合歡山地標武嶺今天下午一度人車擁擠，車輛違停通道、多輛機車「擠在」禁停車格，超過容留上限，經民眾反映，太管處表示，已請保七員警到場管制。

因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，全國3級警戒延至7月26日，但13日起鬆綁部分措施，今天是微解封後第二個假日，合歡山地標武嶺人車明顯較昨天增加，武嶺停車場不僅有車輛違規停在場內通道，甚至有多輛重型機車「擠入」禁停車格，整體秩序雜亂。

武嶺停車場管制容留量只開放40%，未開放車格由管理機關東勢林管處安裝黃色塑膠桿示意禁停，不過從監視器即時影像觀察，有多輛汽車疑找不到車位而亂停在場內通道，影響其他車輛動線，還有多輛機車停在立有黃色塑膠桿的車位，全場車輛總數超過容留上限。

南投縣警察局仁愛分局今天持續派員警在武嶺停車場外的台14甲線合歡山公路值勤，太魯閣國家公園管理處也派員在武嶺亭管制容留上限18人，不過武嶺停車場內非屬道路範圍，需由太魯閣國家公園管理處協請警政署保安警察第七總隊第九大隊前往管制、勸離或舉發。

太管處表示，車輛在武嶺停車場違規停車，已違反太魯閣國家公園區域內禁止事項第9點「禁止於園區內任意停車致影響交通」，可依國家公園法第13條「其他經國家公園主管機關禁止之行為」開罰，請保七總隊第九大隊到場處置，也請民眾配合防疫管制措施。

武嶺海拔3275公尺，是台灣公路最高點，夏季夜晚常有民眾開車上山賞星空，昨天日間武嶺人潮不算特別多，不過從深夜到今天凌晨，反而有許多車輛聚集武嶺停車場，網友戲稱「武嶺夜市」重新開張；另外，也有遊客攀爬岩壁取景拍照，遭管制人員勸阻。

武嶺 太魯閣國家公園 停車場

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