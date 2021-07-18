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驚傳跨國混打3劑不同疫苗 台大醫分析可能有這3漏洞

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疫苗預約平台第二輪 彰化登記4萬多人 一半完成接種

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
今天是公費疫苗預約平臺第二輪預約開打第三天，彰化縣長王惠美到員林國小等施打站關心疫苗施打情形。圖／彰化縣政府提供
今天是公費疫苗預約平臺第二輪預約開打第三天，彰化縣長王惠美到員林國小等施打站關心疫苗施打情形。圖／彰化縣政府提供

今天是公費疫苗預約平台第二輪預約開打第三天，彰化縣長王惠美到溪湖鎮道安醫院、員林國小等施打站關心疫苗施打情形，王惠美說，預約平台第二輪預約成功人數有4萬5594人，二天來已打了一半，預約施打率高達98%，也呼籲18歲以上民眾把握在19日中午前預約打第三輪，以提高疫苗覆蓋率，讓大家可以早點回到正常生活。

王惠美說，上周五起預約平台第二輪疫苗開打，縣府安排了178個接種站，共有334場次，特別為了服務白天要上班的民眾，也加開夜診的服務有56診次，周五、六已預約施打2萬3854人，施打率都達98%以上，三種疫苗都很好，只有没有打疫苗最不好，有疫苗，趕快打。　

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，因為第二輪民眾登記預約打疫苗時間可自選，多數民眾喜歡選在周五、六，所以此波疫苗已到一半，預計周三就可打完。而第三輪

預約平台將登記到19日中午，18歲以上都可以上公費疫苗預約平台 https://1922.gov.tw/vas/預約登記，預計20日就會陸續發簡訊給登記者，民眾就可再上網預約接種時間地點，預計第三輪23日就開打了。

王惠美表示，如果不會上網或沒辦法上網的人，可以攜帶健保卡到藥局、四大超商、或戶政事務所都可以預約疫苗，不論是第一劑，或第二劑疫苗施打，都要上網預約登記意願，有登記中央才會配發疫苗下來。

今天是公費疫苗預約平臺第二輪預約開打第三天，預約平臺第二輪彰化縣民眾預約成功人數有4萬多人，二天來已二萬多人接種疫苗。圖／彰化縣政府提供
今天是公費疫苗預約平臺第二輪預約開打第三天，預約平臺第二輪彰化縣民眾預約成功人數有4萬多人，二天來已二萬多人接種疫苗。圖／彰化縣政府提供

疫苗 王惠美

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