疫苗預約平台第二輪 彰化登記4萬多人 一半完成接種

今天是公費疫苗預約平台第二輪預約開打第三天，彰化縣長王惠美到溪湖鎮道安醫院、員林國小等施打站關心疫苗施打情形，王惠美說，預約平台第二輪預約成功人數有4萬5594人，二天來已打了一半，預約施打率高達98%，也呼籲18歲以上民眾把握在19日中午前預約打第三輪，以提高疫苗覆蓋率，讓大家可以早點回到正常生活。

王惠美說，上周五起預約平台第二輪疫苗開打，縣府安排了178個接種站，共有334場次，特別為了服務白天要上班的民眾，也加開夜診的服務有56診次，周五、六已預約施打2萬3854人，施打率都達98%以上，三種疫苗都很好，只有没有打疫苗最不好，有疫苗，趕快打。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，因為第二輪民眾登記預約打疫苗時間可自選，多數民眾喜歡選在周五、六，所以此波疫苗已到一半，預計周三就可打完。而第三輪

預約平台將登記到19日中午，18歲以上都可以上公費疫苗預約平台 https://1922.gov.tw/vas/預約登記，預計20日就會陸續發簡訊給登記者，民眾就可再上網預約接種時間地點，預計第三輪23日就開打了。