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合歡山白天微解封 晚上大解放又見「武嶺夜市」

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山武嶺停車場今凌晨2時許仍燈火通明，部分車輛不按降載規定停車。圖／取自「中橫路況交通資訊站」臉書專頁
合歡山武嶺停車場今凌晨2時許仍燈火通明，部分車輛不按降載規定停車。圖／取自「中橫路況交通資訊站」臉書專頁

微解封後首個周末假期，不少民眾上山往郊區跑，合歡山武嶺、昆陽等第停車場，降載剩4成後幾乎都維持全滿，入夜後仍是遊客不斷，甚至越夜越美麗，武嶺停車場今凌晨2時許仍燈火通明，不按降載規定停車，根本大解放又見「夜市」。

南投縣各景區在微解封後人潮稍回流，但未出現報復性出遊，就算昨起是微解封首個周末假日，也就清境農場有破千遊客人次，同一旅遊線的合歡山則因白天有在鳶峰停車場設站管制車流，且監控停車場降載停車，車流順暢，人流也還好。

未料，合歡山地區白天微解封，入夜後卻是大解放，「中橫路況交通資訊站」臉書專頁今張貼，今天凌晨2時許的武嶺停車場，現場車燈閃耀，一片光明，嚇得該粉專小編直呼「這一定是在作夢」、「不可能那麼亮！那麼多人！」也引發熱議。

不少網友直呼「合歡山夜市又開了」、「原來武嶺今晚有夜市」、「武嶺夜市重新開張了」、「合歡山夜市開業」等，也有人認為正常並比紹「夜空公園難不成要白天去」，但也引發其他人質疑「暗空公園要少光害」、「光害這麼大銀河拍得到嗎」。

此外，也有不少人覺得，目前雖然微解封，但還在三級警戒期間，民眾還是要自律，上山也要遵守防疫規定，但卻仍有人見晚上無人管理，不顧停車場降載規定，「直接在車道上違停」、「把2輛車停在限制停車的桿子中間」等違規亂象。

而「合歡山夜市」狀況也令部分民眾擔心，正式降級解封後規模恐更嚇人，對此，警方表示，微解封後都與太管處、公路總局密切配合合歡山地區道路及停車場等交通維護，尤其假日加強管制車流，後續入夜也將強化巡查，避免違規情事發生。

合歡山 停車場 微解封

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