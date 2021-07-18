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鴨霸、魄力？彰化市民權市場補強 攤商掛布條抗議市長

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市民權市場2011年經土木技師判定耐震不足，必須辦理補強，彰化市公所預定在9月30日動工，但攤商則以被暫時拆除的攤架、招牌與設備等的復原、補償，以及安置問題，未有明確回覆為由，在市場周邊掛布條抗議。記者劉明岩／攝影
彰化市民權市場2011年經土木技師判定耐震不足，必須辦理補強，彰化市公所預定在9月30日動工，但攤商則以被暫時拆除的攤架、招牌與設備等的復原、補償，以及安置問題，未有明確回覆為由，在市場周邊掛布條抗議。記者劉明岩／攝影

彰化市民權市場大樓2011年經土木技師判定耐震不足，必須辦理補強，彰化市公所預定在9月30日動工，將先以 3個月完成1樓梁柱包覆工程，部分攤商則以被暫時拆除的攤架、招牌與設備等的復原、補償，以及安置問題，未有明確回覆為由，在市場周邊掛布條抗議；但市長林世賢回應說：「喬友大樓大火慘痛教訓，為了民眾生命安全，是公所要展現魄力的時候了。」

有35年歷史的彰化市民權市場大樓，在921大地震後，經縣府委託土木技師鑑定，認為耐震不足必須辦理補強，卻因經費籌措、施工方式及攤商經營等問題，歷經多年及多次協調一直沒有結果。市公所在獲前瞻基礎建設經費2695萬元補助，加上自籌經費共6323多萬元辦理補強，為顧及1樓142戶攤商生計，先行施作43根梁柱包覆，再辦理2到4樓梁柱採阻尼器補強。

民權市場補強工程預定9月30日動工，連日來，市場入口及周邊卻被商張掛「鴨霸市長不尊重民意」、「詐鯿集團無神多次協商」、「沒有配套強制執行」等多面抗議布條，十分醒目。

民權市場自治會會長周堉瑆說，施工過程，勢必造成招牌、攤架、鐵捲門、冰庫等固定的周邊設備損壞，攤商要求換新的，但市公所只同意採修補方式，但修補後大部分不堪使用，市公所又稱不搬掉就會以廢棄物處理，並要求攤商簽下切結書，如果不簽就沒收攤位承租權，9月26日就斷水斷電，這要攤商怎麼去索取賠償？ 大家的訴求很簡單，只是要求將損失降到最低；至於施工期間，將安置到南門市場只是口頭安置，是不負責任的安置。

市長林世賢回應表示，經多次協調與說明會，市公所已充分考量到攤商權益，原本6個月工期，縮短為3個月，中秋節還可以營業，攤商設備可能復原問題已要求包商積極處理，市公所那有「霸道」？反觀攤商原要求上午營業下午施工，但考量到工安，根本無法做到，還有攤商要求民權市場打掉重建，但民權市場土地又不是都屬市公所，重建要求10多億元，錢從那裡來？甚至要求市公所另找地方給他們營業，這樣子的要求合理嗎？

林世賢懷疑少數人懷有政治目的，但他強調，在喬友大樓大火造成4死22傷慘痛教訓後，他要展現魄力，保障民眾生命安全。

彰化市民權市場2011年經土木技師判定耐震不足，必須辦理補強，彰化市公所預定在9月30日動工，但攤商則以被暫時拆除的攤架、招牌與設備等的復原、補償，以及安置問題，未有明確回覆為由，在市場周邊掛布條抗議。記者劉明岩／攝影
彰化市民權市場2011年經土木技師判定耐震不足，必須辦理補強，彰化市公所預定在9月30日動工，但攤商則以被暫時拆除的攤架、招牌與設備等的復原、補償，以及安置問題，未有明確回覆為由，在市場周邊掛布條抗議。記者劉明岩／攝影
彰化市民權市場2011年經土木技師判定耐震不足，必須辦理補強，彰化市公所預定在9月30日動工，但攤商則以被暫時拆除的攤架、招牌與設備等的復原、補償，以及安置問題，未有明確回覆為由，在市場周邊掛布條抗議。記者劉明岩／攝影
彰化市民權市場2011年經土木技師判定耐震不足，必須辦理補強，彰化市公所預定在9月30日動工，但攤商則以被暫時拆除的攤架、招牌與設備等的復原、補償，以及安置問題，未有明確回覆為由，在市場周邊掛布條抗議。記者劉明岩／攝影
彰化市民權市場2011年經土木技師判定耐震不足，必須辦理補強，彰化市公所預定在9月30日動工，但攤商則以被暫時拆除的攤架、招牌與設備等的復原、補償，以及安置問題，未有明確回覆為由，在市場周邊掛布條抗議。記者劉明岩／攝影
彰化市民權市場2011年經土木技師判定耐震不足，必須辦理補強，彰化市公所預定在9月30日動工，但攤商則以被暫時拆除的攤架、招牌與設備等的復原、補償，以及安置問題，未有明確回覆為由，在市場周邊掛布條抗議。記者劉明岩／攝影

喬友大樓

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