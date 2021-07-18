中市停車費線上繳8月9日前打八折 省錢又防疫
國內疫情嚴峻，台中市交通局表示，8月9日前線上繳停車費享8折優惠。活動以來，停車費使用線上支付已成長至31%，希望培養民眾線上付費習慣，減少接觸，並可節省巿府付給超商手續費龐大支出。
事實上，超商停車代收手續費以筆數計算，不論停車費多少，都採固定費用，如停車費只有20元，每張繳費單就要約4元手續費，與電子支付費用相差近三倍。根據統計，台中市目前非超商系統繳納比例增至31％，單月可節省100丶200萬元。
交通局與6家行動支付業者歐付寶、車麻吉、橘子支付、停車大聲公、LINE Pay一卡通、街口支付合作，民眾也可選擇綁定金融業者（約350家銀行、農漁會及合作社）或5大電信業者（亞太電信、遠傳電信、遠通電收、台灣大哥大、中華電信），代扣停車費，在優惠期間一樣打8折。
此外，線上扣繳及行動支付提供繳費提醒，可以避免車主忘記或逾期繳費，再加上免交易手續費，活動期間有8折優惠，疫情期間民眾不用特地跑去超商排隊繳費，減少出入公共場所風險，防疫又省錢。
交通局說明，台中市已合作的行動支付與綁定金融及電信業者，民眾可至網站「台中市停車管理處-便民服務-繳費管道」 查詢。
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