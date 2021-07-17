南投接種站混亂風波後 專區補打疫苗平民怨

南投市平山里集會所昨天開設COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種站，不料出現混亂情形，縣府安排昨天未打到疫苗約60名長輩今天到漳興國小接種並再次致歉，整體動線順暢。

南投縣遭指疫苗接種率偏低，卻仍要自行採購疫苗，縣政府規劃下修年齡層擴大接種。昨天南投市平山里集會所接種站長者出席踴躍，加上突來一場大雨，造成場面混亂引發批評，縣政府請尚未接種者先返家休息，今天上午再到南投市漳興國小完成接種。

南投縣政府民政處長吳燕玲今天到漳興國小接種站了解長者及公費疫苗預約平台民眾報到情形，並慰問醫護人員辛勞，吳燕玲說，民眾報到踴躍，且按照通知單時間分時、分流報到，加上動線安排得宜，醫師問診評估及醫護人員施打疫苗流暢，今天接種秩序良好。

衛生局表示，為使民眾順利接種疫苗，縣內13鄉鎮市衛生所假日不打烊，並協調9家醫院、43家診所開設65個接種站，為67歲以上民眾及平台預約民眾施打；吳燕玲說，感謝醫護人員及志工犧牲假日，熱心為民眾服務，也提醒接種者多喝水、多休息、注意身體狀況。

縣府表示，今天在漳興國小有原接種規劃，昨天平山里未施打長者，另安排專區施打。民眾報到後，志工引導進等候位置，醫師依序為民眾量體溫及問診，接著施打疫苗後，在原位觀察15分鐘，若無不適，醫護實施衛教後由志工引導民眾離開，整體動線順暢。