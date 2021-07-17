台中市65歲有沒有疫苗？市府：期盼近日有好消息能宣布

台中市目前全市疫苗施打率達21.77％，66歲以上長輩都已有施打疫苗機會，這讓65歲、45年次的長輩心急，自己到底有沒有疫苗？要不要去唐鳳系統預約？中市府表示，目前努力爭取疫苗，希望讓65歲的市民可在快打站就近施打，有好消息會盡快公布。

台中市長盧秀燕今天在疫情記者會表示，台中注射第一劑疫苗共51萬684人已施打疫苗，目前75歲以上長輩施打率72.06％、65歲至74歲施打率71.11％。

台中市66歲以上長輩，有7成都打到疫苗了。有許多民代反映，希望中市府能再向中央爭取疫苗，讓65歲以上年齡層都打到疫苗，但截至本周為止，只滿足到66歲長輩，65歲市民都很心急，自己會不會被排除在「老人以外」？

台中市衛生局表示，目前持續和中央衛福部密切聯繫，保持良好溝通管道與互動，期盼近日能有好消息，若有結果會儘速公布，市長盧秀燕讓65歲以上長輩都能施打到疫苗的目標不變。