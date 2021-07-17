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微解封防疫不鬆懈 中市批發市場續推防疫4大措施

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市政府規範7大批發市場須堅守防疫4大措施。圖／台中市政府提供
台中市政府規範7大批發市場須堅守防疫4大措施。圖／台中市政府提供

7月13日起部分行業微解封，台中市防疫不鬆懈，市府規範7大批發市場仍須堅守防疫4大措施，包括「持續落實防疫」、「市場人員施打疫苗」、「增訂市場防疫規範」、「不定期稽查」，確保中部重要農產與民生交易平台不因疫情而中斷營運，守護民生生計。

農業局表示，台中市7大批發市場包括台中肉品市場、台中果菜市場、台中魚市場、台中花卉市場、豐原果菜市場、東勢果菜市場及大安肉品市場。

台中市政府為確保市場於疫情期間仍能正常營運，嚴守三級警戒並持續落實防疫，將維持市場單一入口管制，並在民眾進入前量額溫、實聯制，並規範全面佩戴口罩，交易過程也需保持社交距離，並進行每日環境消毒。針對市場人員，也成功向中央爭取讓第七類「市場人員施打疫苗」，並在7月5日至7月16日完成第一批注射，施打率達92.5%，未來也將持續造冊，繼續爭取第二批疫苗施打。

農業局也要求各批發市場「增訂市場防疫規範」，針對不願配合者祭出罰款或禁止拍賣；此外，透過「不定期現場稽查」，確保市場遵守防疫規範。中市府昨、今日分別稽查台中魚市場與台中果菜批發市場，嚴格要求現場採購民眾外帶不內用，並針對不願配合佩戴口罩人員依傳染病防治法予以懲處，全面防堵新冠疫情。

台中市府昨、今日分別稽查台中魚市場與台中果菜批發市場，確保市場遵守防疫規範。圖／台中市政府提供
台中市府昨、今日分別稽查台中魚市場與台中果菜批發市場，確保市場遵守防疫規範。圖／台中市政府提供

疫情 疫苗 台中市

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