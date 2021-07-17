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影／微解封合歡山未爆遊客人潮 武嶺亭警察比遊客多

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
微解封首個假日，車潮比預期少，過去一位難求的武嶺停車場還有不少空位。圖／仁愛警分局提供
微解封首個假日，車潮比預期少，過去一位難求的武嶺停車場還有不少空位。圖／仁愛警分局提供

國內疫情微解封首個周休假日，合歡山未如預期爆發遊客潮，仁愛警分局規畫警力疏導交通秩序，結果停車場最多只達8成，武嶺亭還出現警察比遊客多。清境地區觀光業者說，遊客預期合歡山可能爆滿塞車，加上未開放餐廳內用等因素，反讓遊客卻步，假日又是好天氣，合歡山卻冷冷清清。

合歡山是微解封後少數開放登山的百岳，加上解封前就有遊客闖入封閉的武嶺亭，甚至攀爬陡峭山壁、岩石觀景，太魯閣國家公園管理處預估，合歡山區首個假日會湧現大批車潮與人潮，仁愛警分局在合歡山公路24公里處鳶峰設置管制站，每10分鐘放行20輛車，派出大批警力在昆陽、武嶺、合歡山服務中心維持交通，避免違停亂象出現。

未料，今天合歡山今天湧現車潮，雖然合歡山各停車場將降載減40%，200餘個停車位只開放100個，但各停車場都有許多空位，過去一位難求的武嶺停車，今天最高只停8成，連鳶峰管制措施也派不上用場，武嶺亭還出現警察比遊客還多，讓警方相當意外。

清境地區業者評估，合歡山遊客未如預期，一是預期心理作用，遊客擔心到合歡山會嚴重塞車、找不到停車位，因此避開微解封首個假日，另外，現在餐廳無法內用，戶外又無法用餐仍不方便。吳姓山友說，雖然很久沒有登山，但26日後疫情警戒可能調降，屆時登山更方便，因此決定等解封後在規畫登山行程更方便。

仁愛警分局表示，警方仍會調派警力，加強合歡山周邊地區交通管制、疏導，若發現遊客違反交通或防疫相關規定，必將嚴格告發、取締，也請遊客切勿涉險攀爬周邊山壁、岩石登高取景，以免發生危險。

微解封首個假日，大批警力在合歡山疏導交通和防疫，未料人潮、車潮比預期少。圖／仁愛警分局提供
微解封首個假日，大批警力在合歡山疏導交通和防疫，未料人潮、車潮比預期少。圖／仁愛警分局提供
微解封首個假日，車潮比預期少，過去一位難求的武嶺停車場還有不少空位。圖／仁愛警分局提供
微解封首個假日，車潮比預期少，過去一位難求的武嶺停車場還有不少空位。圖／仁愛警分局提供

合歡山 武嶺 微解封

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