微解封護台中市場防疫安全！立委、議員送面罩、消毒水

立委何欣純、台中市議員蔡耀頡有鑑於中央13日起開放部分行業微解封，市場可能採買民眾增多，昨天傍晚到太平新光黃昏市場致贈防護面罩，並呼籲民眾採買時戴好口罩，注意社交距離及衛生防護；立委莊競程、市議員曾朝榮與服務處主任曾咨耀致贈剛通過市府審查營業的太原、捷運總站夜市攤商共500瓶次氯酸水，無二洋蔥紅酒公司提供護目面罩上千組，盼提供民眾安心消費環境，帶動消費意願，振興經濟。

立委何欣純說，中央流行疫情指揮中心多次發現，許多確診案例，曾在傳統市場、黃昏市場出入，目前全國疫情雖漸漸穩定，但大家還是不能掉以輕心。她昨晚與市議員蔡耀頡等人到新光黃昏市場辦公室，贈送400個防護面罩，並將轉贈給攤商。何欣純服務團隊近日已分頭到大里內新、仁化及太平等多個市場，合計贈送上千個面罩。

立委莊競程說，長達兩個月防疫，攤商暫停營業，收入近乎零，生活受嚴重影響，經通過市府審查恢復營業，攤商都很欣喜，不少攤商自行做好消毒措施，並全力配合市府防疫作為，提供讓民眾安心消費環境。