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微解封首周末 陳時中：同車出遊「皆同住家人」可車內飲食

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微解封首個周末 警加強大雪山交通疏導、取締

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市和平警分局會同東勢林區管理處加強中專1線沿線交通疏導、取締及宣導防疫。記者余采瀅／翻攝
台中市和平警分局會同東勢林區管理處加強中專1線沿線交通疏導、取締及宣導防疫。記者余采瀅／翻攝

雪山是中部地區賞鳥、登山勝地，前往大雪山國家森林遊樂區的中專1線，常有民眾在沿途休憩、賞景、賞鳥、野炊及登山健行，大雪山國家森林遊樂區自7月13日重新開放後，今日是微解封的第一個周末，為防止遊客違規停車，並提醒遊客遵守防疫措施，台中市和平警分局大棟派出所員警會同東勢林區管理處加強沿線交通疏導、取締及宣導防疫。

中專1線沿途道路彎曲、路幅狹窄，停車空間有限，遊客若任意路邊違規停車，易造成交通壅塞，並發生交通事故。過去也傳出有遊客宿營、占用停車格夜宿停車場，或搭帆布、野炊等情況。

為預防遊客違規行為，和平警分局會同東勢林管處及保七總隊第五大隊東勢分隊人員今日加強交通疏導、取締，並進行防火及防疫宣導，共同維護清新蒼翠的森林環境。

東勢林管處於進入大雪山森林遊樂區人車客滿時，將通報警察廣播電台發布消息，並於大棟派出所前設立明顯告示牌公告周知，提醒民眾提早規劃遊程。對於經常形成交通瓶頸的橫嶺山隧道口兩端及鳶嘴山登山口附近路段，和平警分局也將規劃交通疏導及取締違規停車，確保交通順暢。

和平警分局表示，大雪山國家森林遊樂區位於海拔1800公尺至2996公尺，天氣變化較大，呼籲遊客入山前應注意天候及車輛狀況，收聽警廣路況報導及相關入園資訊。另山區道路狹小彎曲，請駕駛人遵守交通規則，開啟大燈並放慢車速靠右行駛，小心會車，並請民眾全程佩戴口罩及遵守相關防疫規定。

台中市和平警分局會同東勢林區管理處加強中專1線沿線交通疏導、取締及宣導防疫。記者余采瀅／翻攝
台中市和平警分局會同東勢林區管理處加強中專1線沿線交通疏導、取締及宣導防疫。記者余采瀅／翻攝

雪山 森林遊樂區 賞鳥

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