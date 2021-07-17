日月潭期盼解封 遊艇業者就怕沒做這件事影響安全

國內防疫微解封，日月潭今天遊客人數不多，日月潭遊艇公會理事長王英生說，乘船遊湖是日月潭重要觀光活動，載客船舶人員仍未全部施打疫苗，擔心防疫警戒調降後遊客回流反成破口，希望能比照公車司機，為船艇業列入疫苗施打對象，為觀光解封做好準備。

中央流行疫情指揮中心延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，日月潭遊艇業者配合防疫政策，減少群聚感染風險，預計8月1日才重新營業，重新提供各項水上活動服務。

王英生說，日月潭載客船舶總量為139艘，今年接連遭遇天災和疫情，年初因乾旱日月潭水位下降，遊艇載客被迫停止，好不容易等到梅雨季水位回升，又因國內疫情爆發，從5月中旬停業至今。

雖然疫情逐漸趨緩，疫情指揮中心宣布微解封，7月26日後可能進一步降低警戒標準，但遊艇業者對恢復遊湖期盼又怕受傷害。

王英生說，中央宣布客運司機、貨運司機為第7類疫苗接種對象，同樣提供交通運輸服務的遊艇業卻未列入。相較公車乘客大多為同一縣市，客源較單純。日月潭遊客來自全省各地，客源更為複雜，遊艇業卻未列入第7類疫苗接種對象，對乘客和遊艇業者都是隱憂。