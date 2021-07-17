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微解封第一個周末 麗寶樂園未恢復人潮孩子「包場玩」
今日是微解封後的第一個周末，台中麗寶樂園上午9點半開園後，陸續有遊客入園。麗寶樂園表示，截至今日上午10點線上預約人數約800人，假日總容留人數1800人，約佔4成左右，回流人潮不多。
麗寶樂園今日上午開園後，有遊客陸續入園，更有遊客一早7點多從台南、桃園出發到台中遊玩。陳姓家長表示，之前因為疫情，在家悶太久，趁微解封帶孩子出門走走，且現在遊客不多，玩設施不用排隊，更有進場「包場玩」的感覺，小孩都很開心。
台中麗寶樂園渡假區表示，自7月13日起微解封後，麗寶樂園每日約200餘名遊客入園，今日截至上午10點線上預約人數約800人，佔總容留人數1800人的4成左右。不過，相較過去假日一天即湧入萬名遊客，回流人潮仍不多。
麗寶樂園渡假區指出，遵守CDC、交通部觀光局等主管機關的規範，採線上預約才能入園、5點閉園，遊客並實施1922 實聯制簡訊、全區務必佩戴口罩、禁止飲食、不得邊走邊吃。遊樂設施每趟使用後立即清消，另特別購置國家級智慧防疫門進行人臉辨識、量測體溫、消毒殺菌等防疫安全防護措施，提供遊客安全、安心的環境。
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