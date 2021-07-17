驚！台中1年漏水漏掉萬座泳池 斥資10億汰換老舊管線

台中市地下管線漏水率16.8％六都最高，降低漏水率並落實穩定供水需求，台中市攜手台灣自來水公司啟動自來水管線「防漏計畫」投入約10億元計畫經費，汰換原有老舊塑膠管材為堅固耐用的「鑄鐵管（DIP）材」，路段遍及26區域，預計2022年完工後，每年約可減少2884萬立方公尺漏水量，相當於1萬1536座國際標準游泳池水量。

台中市建設局長陳大田表示，今年初水情嚴峻，建設局主動邀集自來水公司研議，討論老舊管線汰換計畫、建立雙方管控平台，要求台水公司做好降漏計畫期程控管，同時加速管線汰換時程，4月初擬定台中地區降低漏水率計畫，部分由水公司執行、部分由市府代辦。

陳大田說，市府統挖執行的西區康樂街、建國路區域性汰管6月底陸續施作，加速辦理降漏工程。除自來水公司原規劃汰管路段外，建設局強化降低台中漏水率，特別擴大汰管區域，在道路燙平工程時均協調水公司配合老舊管線汰換，並提供民眾免收路面修復費用增加民眾配合意願。

舉例來說，今年度採用此方案，已完成西屯區台灣大道南側機慢車道（黎明路二段至忠明路）、市政路北側(朝富路至環河路)及南屯區黎明路（市政南二路到五權西路）汰管工程；另近期台灣大道北側機慢車道（環中路二段至忠明路）也全面調派人力進行汰管作業。

建設局目前已和自來水公司建立雙方管控平台，每周定期針對施工中案件滾動式檢討，進行期程控管、調整每日施作時間與工班數量，以利有效管控工程品質及進度。