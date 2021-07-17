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「早有預警卻沒疏散」 西歐洪患已釀百死、千人下落不明

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微解封第一個周休二日 社頭清水岩健行民眾來來去去

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
南投林管處公告彰化縣社頭清水岩步道微解封，清水岩停車場的車輛來來去去，比起沒解封期間空無一車，顯得比較有生氣。記者簡慧珍／攝影
南投林管處公告彰化縣社頭清水岩步道微解封，清水岩停車場的車輛來來去去，比起沒解封期間空無一車，顯得比較有生氣。記者簡慧珍／攝影

今天是防疫第三級警戒微解封的第一個周休二日，彰化縣八卦山社頭清水岩步道的健行民眾增多，大多是在地居民，外來遊客仍占少數；健行的許姓鄉民表示，大家出來走走，運動散心有益健康。社頭清水岩總幹事陳慶福希望寺廟也微解封，在防疫指引的原則下開放信眾到正殿參拜。

社頭清水岩風光明媚，環境清幽，即使防疫第三級警戒期間，仍有民眾到園區生態步道健行。南投林區管理處公告本（7）月13日所轄山林步道微解封，社頭清水岩步道今天又見健行民眾來去。

許姓鄉民表示，防疫第三期警戒期間，仍有一些在地居民到清水岩園區運動，今天已經微解封，人數明顯增加，但不像以前有遊覽車載客來旅遊，今天以在地民眾為主，大部分是中高齡者健行健身，林管處開放較低海拔及安全的步道，高處和較危險的地方仍封鎖，山上也沒攤販。

在社頭清水岩戶外廣場擺攤的蕭姓攤販，看到今天健行民眾多了，心情頗佳，「不然前一陣子都沒什麼人，生意真難做。」蕭姓攤販說，民眾大概上午7點就到清水岩步道健行，人車來來去去，他多少做點生意，否則日子不知如何過下去。

社頭鄉民代表兼清水岩總幹事陳慶福說，中央實施微解封，他希望宮廟也微解封，開放信眾到正殿參拜，近距離面對神明，讓宗教發揮撫慰人心的功能，管制近兩個月期間，很多人被「關」到幾乎得到憂鬱症，很需要心靈方面的慰藉，宮廟一定會做好人流管制，如果政府繼續封鎖宮廟，只怕民眾走向旁門左道，反而不好。

微解封 三級警戒 憂鬱症

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