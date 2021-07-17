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南投運動場館微解封 健身房運動民眾維持個位數
運動場館「微解封」，南投縣政府加強防疫，到草屯鎮兩家健身房稽查，業者遵守防疫規定，現場運動民眾都維持個位數。教育處長陸正威提醒，業者及民眾配合防疫不要怕麻煩，落實安全防護，也期待疫情趨緩早日放寬警戒，讓民眾能安全使用場館運動健身。
南投縣教育處體健科團隊，到草屯鎮伊格斯運動會館及World Gym草屯店，實地稽查各項防疫措施，業者都配合詳細說明，現場健身運動的人數都在個位數。
陸正威說，7月13日起至7月26日止微解封，適度開放「競技及休閒運動場館業」的室內、外運動場館，（游泳池、保龄球館、撞球館除外），業者均需落實量體温、全程佩戴口罩、實聯制、保持社交距離，並配合酒精消毒、人流管制等共通性原則，運動場館業者也需填寫自主管理查核表，確實要求教練每周至少快篩一次，同時如淋浴間、三溫暖、蒸氣室、烤箱等不得開放，且避免在場內飲食。
陳姓上班族說，到健身房運動除了專業運動器材外，更重要是有教練在旁輔助指導，很難保持社交距離，尤其是重訓體力不足，教練會不得不接觸到設施，高強度訓練時配戴口罩也會非常不舒服，雖然健身房微解封，但現在到健身房運動意願不高。
陸正威說，目前疫情仍未穩定，仍須落實防疫措施，大家要有運動不怕麻煩的心理準備，同時等待疫情好轉，逐漸恢復日常生活。在此之前運動場館仍須落實「疫情三级警戒期間適度開放競技及休開運動場館業防疫管理措施」，民眾如發現業者違反規定，可向南投縣政府或體育署檢舉，如查獲屬實，將依傳染病防治法裁罰。
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