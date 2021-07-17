南基醫院獲贈正壓採檢站 南投防疫篩檢升級

台灣國際扶輪社捐贈南投基督教醫院一座多功能移動正壓採檢站，已經完成整備，南基院長鄭均洹說，正壓採檢站提供醫護人員更安全、舒適的篩檢環境，也讓南投防疫效能再升級。

台灣國際扶輪社由南崗扶輪社代表，捐贈多功能移動正壓採檢站給南基醫院， 南崗扶輪社社長及社友合力將採檢站一步步推至定位，多功能正壓採檢站經水平固定、配電，終於開始運作，提升南投縣篩檢效能，也讓縣民健康多了一層保障。

南基醫院表示，多功能移動採檢站，採用「正壓」設計，室內空氣只會由內往外推、且配有冷氣空調，將潛在感染源隔絕在外，降低採檢人員的染疫風險，採檢人員也不用頂著高溫、穿著全套密不通風的隔離衣進行採檢，為堅守防疫的第一線醫護人員，增添一座安全又舒適的防疫設備。