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南基醫院獲贈正壓採檢站 南投防疫篩檢升級

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
多功能正壓採檢站讓醫護人員舒適的環境中，完成採檢，安全更有保障。圖／南基醫院提供
多功能正壓採檢站讓醫護人員舒適的環境中，完成採檢，安全更有保障。圖／南基醫院提供

台灣國際扶輪社捐贈南投基督教醫院一座多功能移動正壓採檢站，已經完成整備，南基院長鄭均洹說，正壓採檢站提供醫護人員更安全、舒適的篩檢環境，也讓南投防疫效能再升級。

台灣國際扶輪社由南崗扶輪社代表，捐贈多功能移動正壓採檢站給南基醫院， 南崗扶輪社社長及社友合力將採檢站一步步推至定位，多功能正壓採檢站經水平固定、配電，終於開始運作，提升南投縣篩檢效能，也讓縣民健康多了一層保障。

南基醫院表示，多功能移動採檢站，採用「正壓」設計，室內空氣只會由內往外推、且配有冷氣空調，將潛在感染源隔絕在外，降低採檢人員的染疫風險，採檢人員也不用頂著高溫、穿著全套密不通風的隔離衣進行採檢，為堅守防疫的第一線醫護人員，增添一座安全又舒適的防疫設備。

南基院長鄭均洹說，台灣三級警戒延長至26日，指揮中心宣布全台有條件「微解封」，雖然疫情稍趨緩，但國外解封後又出現群聚感染現象來看，大家對疫情還是不能太鬆懈，做好個人防護，遵守相關防疫措施。

南崗扶輪社捐贈多功能正壓篩檢站給南基醫院，提升南投篩檢能量。圖／南基醫院提供
南崗扶輪社捐贈多功能正壓篩檢站給南基醫院，提升南投篩檢能量。圖／南基醫院提供

醫護人員 疫情 高溫

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