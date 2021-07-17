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山友登德芙蘭步道聽熊叫聲急折返 林管處：屬黑熊活動熱區

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
有山友今日在臉書「肉腳登山隊」貼文，指谷關東卯山德芙蘭步道有熊叫聲。圖／取自臉書肉腳登山隊
有山友今日在臉書「肉腳登山隊」貼文，指谷關東卯山德芙蘭步道有熊叫聲。圖／取自臉書肉腳登山隊

今日是微解封後第一個假日，不少悶壞了的民眾紛紛外出透透氣，但有一名山友今日在臉書貼文，指在台中市谷關東卯山德芙蘭步道聽到黑熊叫聲，呼籲大家注意別再上山。東勢林管處表示，目前未接獲民眾通報，但大雪山及谷關一帶山區、步道均屬黑熊活動熱區，提醒民眾注意小心。

有山友今日在臉書「肉腳登山隊」貼文，指谷關東卯山德芙蘭步道有熊叫聲，聲音很近，應該有兩隻，趕緊折返下山，呼籲大家注意。

東勢林管處指出，針對今日臉書上有山友描述於東卯山德芙蘭步道聽到有熊叫聲，東勢處目前未接獲民眾通報，但根據東勢處過往的黑熊調查，東卯山一帶屬黑熊活動熱區，步道口設有「有熊出沒」警示牌。

東勢處提醒山友，步道內生物資源豐富，請登山民眾在黑熊活動熱區登山時應結伴而行，並隨身攜帶熊鈴或胡椒噴劑以備不時之需，食物應收妥減少吸引黑熊靠近的可能，如果與熊不期而遇，請保持冷靜，安靜緩步退後離開，勿大叫奔跑或背向黑熊。如有發現黑熊出沒，請通報東勢林管處：04-25150855。

東勢林管處表示，中央流行疫情指揮中心宣布7月13日有條件鬆綁戶外場域，所轄15條步道自7月13日至7月26日可進入，仍請民眾注意防疫措施，保持社交距離、全程配戴口罩、勿超過10人群聚，為尊重在地居民意願，防疫期間請民眾配合暫勿進入鄰近步道的部落及社區。

台中市谷關東卯山一帶屬黑熊活動熱區，步道口設有「有熊出沒」警示牌。圖／東勢林管處提供
台中市谷關東卯山一帶屬黑熊活動熱區，步道口設有「有熊出沒」警示牌。圖／東勢林管處提供
有山友今日在臉書「肉腳登山隊」貼文，指谷關東卯山德芙蘭步道有熊叫聲。圖／東勢林管處提供
有山友今日在臉書「肉腳登山隊」貼文，指谷關東卯山德芙蘭步道有熊叫聲。圖／東勢林管處提供

黑熊 山友 社交距離

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