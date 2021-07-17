微解封！鹿港天后宮中元普度線上報名 供品捐贈防群聚

全國持續防疫三級警戒，雖然「微解封」，彰化縣規定宮廟持續不開放入內參拜，雖然月底有可能降級，但彰化不少宮廟針對年度中元普度籌備仍以防疫優先，鹿港天后宮採線上報名，規劃儀式當天仍不開放信眾到場；彰化市元清觀、慶安宮等往年規模大，今年也不主動宣傳，普度當天採線上直播。

彰化市公所寺廟室主任金維中表示，雖然不確定下個月國內疫情狀況，但中元普度的帳篷、供品依照往例，現在都在招標階段，相關科儀及疏文也在準備，必須決定辦不辦。

考量疫情期間，信眾希望能透過儀式祈福求平安，今年中元普度仍會舉辦，但未有大型宣傳，今年來不及設置線上報名的網頁系統，讓民眾自行電話報名，並到現場繳費，為避免群聚，供品則不讓信眾帶回，統一由廟方送給弱勢團體。

鹿港天后宮為了讓信眾參與普渡事宜，今年則開辦線上普渡報名專區，幫民眾將普度供品準備好，鹿港天后宮總幹事劉家汶說，配合防疫，廟方至今沒開放香客入內參拜，也決定農曆7月15日普度儀式當天，信眾不需要到場，民眾可線上報名匯款，供品和祭祀品統一由廟方採購處理。

考量物資最後統一捐贈給鄰近弱勢團體，採購供品會以醬油、沙拉油、麵條、白米等為主，避免泡麵等加工食品，物資統一在普度完後2、3周陸續送出，信眾可以放心。