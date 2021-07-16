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遭受離婚打擊又吸毒 她賣烤地瓜疫情下盼重生
國內疫情延長三級警戒到7月26日，對部分生活境遇不佳、靠賣小吃謀生的更生人而言，生活更加艱難，目前假釋中的更生人小瑩雖遭受離婚的打擊，在更生保護會輔導下也在社福機構賣烤地瓜，彰化地檢署與台灣更生保護會彰化分會等以團購方式幫助她，盼在微解封時幫她提升對生活的信心。
臺灣更生保護會彰化分會、犯罪被害人保護協會臺灣彰化分會和彰化縣榮譽觀護人協進會等一起向小瑩團購烤地瓜一周，讓小瑩在微解封又重開爐的烤地瓜立即有人光顧，讓她顯得很開心。
年近40歲的更生人小瑩從中國湖北省嫁來台灣多年，一段不愉快的婚姻讓她大受打擊，戶籍還被前夫強制遷出在戶政事務所裡，她居無定所，還交到損友碰了毒品入監，現今已假釋受保護管束，但今年初又受人欺負逃離租屋處，在經彰檢和更生保護會輔導下，安置到某社福機構。
社福機構也輔導小瑩學習一技之長，賣烤地瓜學做生意，原本初試啼聲反應不錯，但卻因疫情三級警戒，被迫停爐，微解封後終於可以再開爐，又接到彰檢等訂單，讓她再次提振精神。
彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成說，地檢署希望推動民生物資、急難救助金、助學金、紓困採購團等多元方案，發揮柔性司法功能，幫助更多司法保護關懷對象能度過疫情難關。
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