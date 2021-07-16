影／老人搶打疫苗提前報到 南投接種站上百人群聚

南投市平山里集會所今天下午接種新冠肺炎疫苗，因下雨加上許多長輩提前到場，現場人潮聚集1、2百人，民眾抱怨擔心群聚感染，醫護人員也忙著疏導人群，最後衛生局將後面梯次施打時間改為明天上午接種，也呼籲民眾依照通知單時間注射，不要提前到場，以免造成困擾。

民進黨南投縣黨部前執行長曾琮愷說，南投縣今天開放67歲以上到70歲施打，南投市平山里活動中心開放第一站施打，可以預見年齡層越往下人數越多，現場竟沒有任何管制跟分流，導致現場數百人群聚，加上下雨關係，民眾擠在遮雨棚中，顯得相當雜亂。

南投縣衛生局表示，平山里活動中心今天下午1點半起接種疫苗，共有71到73歲、67到70歲兩年齡層，分為四梯次施打，通知單已經以顏色區別，請民眾依指定時間到場。

但許多長者擔心下雨提前到場，甚至不少人提早2個小時等候，導致4梯次人群聚集在一起，工作人員雖然勸導還沒輪到的長輩先回家休息，但大家還是不願離開，讓醫護人員也無可奈何。