台中議會國民黨團喊話 再給3.5萬劑疫苗給65歲長者

中央疫情指揮中心5月10日就宣布要替65歲以上長者施打疫苗，但撥配給台中市的疫苗數，卻只夠打到66歲。

台中市議會國民黨團今天表示，這讓65歲的台中市民有被中央政府拋棄的感覺，呼籲中央衛福部請儘速再撥配3.5萬劑疫苗給台中市，讓市政府可以用最有效率的快打站模式，替長輩施打疫苗，這也對中央想要提高疫苗覆蓋率的目標有所助益。

國民黨團書記長陳政顯說，中央配撥長者疫苗並非依照人口數全額撥配，台中市因為快打站政策得宜，截至今天中午統計，長者的施打率都在7成以上，也因此耗盡中央撥配的疫苗，中央有義務要補齊差額。

另外，若三級警戒7月27日順利降級，屆時家長會將家中學童送至安親班、課輔班、補習班、才藝班等場域，但這些地方的老師們都還沒有機會接受疫苗接種，這是比學校9月開學更迫在眉睫的問題。

陳政顯建議，既然近日已經有多批疫苗到貨，不管是AZ疫苗或者莫德納疫苗都行，請中央依照上數人員的清冊撥配疫苗給台中市，相信台中市政府的快打站，一定可以很有效率地替安親班及學校老師們施打疫苗，不但能讓家長們安心，也可讓群體免疫力更有序且迅疾地提升。