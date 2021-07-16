蔡其昌攜手企業捐贈新型救護車 打造行動急診室

立法院副院長蔡其昌發起「挺醫護、救台灣」活動，今天與威剛科技捐贈新型救護車，該款救護車目前全台僅9台，希望能提供病人即時救護，也保障後車廂醫護人員的安全。

救護車的捐贈儀式今天在童綜合醫院舉行，有別傳統的救護車上隨車醫護固定式座位，新型的救護車，醫護坐在美製FERNO雙側可旋轉的座椅上、繫上安全帶，可在後車廂移動為病人檢傷、急救，免除以往因背對車行方向，若遇急煞或快速行駛，因失去平衡感有受傷危險。

車內更有快拆式的配置盒，可依照不同意外或病人需求，載配需要的急救物品，讓救護車成為急診室的延伸。為加強救護車行車安全，除原本救護車規範的高音警報器外，更加裝低音警報器，行經危險路口時，低音警報器可同時與周遭車輛產生內部空間共鳴，提醒用路人注意救護車將經過。

蔡其昌表示，去年父親過世前在童綜合醫院接受良好的醫療照護，捐贈救護車除感謝醫護也希望回饋民眾，醫療設備增加，才能守護民眾生命安全。

威剛科技董事長陳立白表示，岳母為台中大甲人，身為大甲女婿捐贈救護車，除能盡孝道，更能造福鄉里，希望提供高品質的醫療服務，挽救每條寶貴生命。

童綜合醫院總院長童敏哲指出，疫情爆發以來，感受到各界源源不斷的鼓勵，因為有大家的支持，醫護同仁無後顧之憂地發揮專業，感謝捐贈救護車，危機時刻，童綜合的行動急診室救護車，都能在第一時間馳騁救命。