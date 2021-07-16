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台中疫苗接種21% 快打站揪出13人企圖混打

中央社 / 台中16日電

台中市政府統計，截至今天為止，49萬4695人次完成第1劑疫苗接種，疫苗接種率21.08%，65歲以上施打逾7成。另外，今天快打站揪出13人企圖混打疫苗，呼籲民眾不要混打疫苗。

中央流行疫情指揮中心今天公布新增32例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中29例本土、3例境外移入，另新增4人死亡。

台中市政府下午舉行台中市疫情指揮中心線上記者會，台中市長盧秀燕表示，今天台中市未新增本土確診案例，截至今天中午12時30分，完成第1劑疫苗接種有49萬4695人，疫苗接種率21.08%。

盧秀燕說明，65歲以上已施打29萬1980人，施打率70.7%；65至74歲已施打18萬8823人，施打率70.2%；75歲以上已施打10萬3157人，施打率71.7%，換句話說，以3種年齡層方式計算，施打率皆破7成。另外，孕婦也已施打5170人。

另外，依據中央規定，目前不開放疫苗混打，盧秀燕說，今天61處快打站開始增設電腦，連線衛福部資料比對，發現有13人企圖混打疫苗，透過相關措施已可防範，呼籲民眾避免不必要的混打。

至於有民眾反映，先前曾在醫療院所施打疫苗，事後又收到快打站施打通知，台中市衛生局長曾梓展說，快打站通知單是利用民政系統造冊，無法與醫療院所連接，會在快打站把關，避免混打，未來都是利用中央公布的系統預約疫苗，可以避免類似情形。

疫苗 混打 台中市

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