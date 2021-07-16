獨／混打疫苗燒進警界？ 中市警愛惜羽毛、不添風險

民眾瘋搶疫苗接種，一度傳出彰化縣員警混打疫苗，立即遭縣警局長許錫榮駁斥是「假訊息」，將嚴辦散播假訊息者。台中市警局本月起有41名員警可接種第二劑，目前已有6人接種，知情人士指出，41位警職都是高階長官，疫情爆發前同仁施打意願低，他們當領頭羊注射疫苗，「相當愛惜羽毛，不會給自己增添風險」。

我國目前禁止混打疫苗，各地傳出混打亂象，台中市有長者蓄意隱瞞疫苗接種卡或撕掉健保卡上的貼紙註記，有5人成功施打。

彰化縣警局溪湖分局傳出有員警混打疫苗？縣警局長許錫榮聞訊後駁斥，並說全縣員警都是造冊接種疫苗，目前僅打過第一劑，正等候施打第二劑，沒有混打問題，「這是假訊息」，散波假訊息者警方絕對徹查。

台中市警察局內外勤警職人員有6509人，全造冊接種，第一劑施打率達98%，根據市警局調查，疫情爆發前(5月19日)員警接種公費疫苗意願低，僅有41位員警接種。

市警局指出，本月中旬起，41位員警陸續接種第二劑疫苗，截至今天(16日)為止，已有6位完成第二劑接種。

一名警官透露，41位員警都是局中的高階長官，當初是領頭羊接種疫苗，據他了解，「他們都很愛惜羽毛」，不會鑽漏洞，刻意混打疫苗，替自己增添不必要的風險。

但也有警官擔憂，員警施打疫苗雖然都有造冊，但僅顯示施打人員、第一、二劑時間，卻未標記注射的疫苗廠牌，若員警有心想要混打，「也不無可能」，希望相關單位及時填補裂縫。