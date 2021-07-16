彰化縣金蜜芒果今評鑑 40組參賽者臥虎藏龍各提兩公斤

彰化縣埔心鄉農會今天舉評全縣金蜜芒果年度評鑑，40組參賽者有專業農民、縣議員，還有媒體工作者，經過評審委員細看芒果外觀，品嘗風味，「蔡家果園」農民蔡鳴忠蟬連冠軍。

埔心鄉農會規定每名參賽者提供2箱提供兩公斤、6粒裝的金蜜芒果，禮聘評審委員依照果形、大小、色澤、外觀、果肉特性、風味、重量、糖度評分，當場產生一名冠軍、兩名亞軍、三名季軍和三名優勝。

評審委員同時也是屏科大熱帶農業暨國際合作研究所教師高德錚指出，今年芒果採收前下豪大雨，埔心鄉一天雨量達330毫米，對金蜜芒果造成不小損傷，甜度普遍下降至15至16度，果粒從每顆350公克至400公克減輕約20公克，消費者大概能目測果粒重量略輕一點，較難吃出甜度變化。

高德錚說，挑選金蜜芒果先看成熟度，蒂頭變黑，黃色表皮轉色微粉紅，就是成熟果實，太多青色又果肉硬，代表陽光照射不均，青色部位提前老化，消費者買到熟度不足的芒果，可與成熟的蘋果、香蕉放在一起，讓成熟水果「催熟」芒果，也可學習老一輩的人把芒果放進米桶裡催熟。

鄉農會總幹事張旗聞說，埔心鄉金蜜芒果種植面積約50公頃，占全國總種植面積的九成，今年受疫情影響，金蜜芒果行銷推廣活動恐怕停辦，芒果及副產品銷售都透過網路，畢竟虛擬販售農產品不如親眼實見，銷售狀況數量追不上實體行銷，希望社會大眾相信埔心鄉金蜜芒果的品質，多多上網採購。

今年彰化縣金蜜芒果評鑑冠軍蔡鳴忠，亞軍羅福村、陳正杰，季軍姚江絨、陳玉姬、鐘乾魁，優勝黃重宣、張錫量、詹朝琴。得獎的優質芒果每箱600元，未入選的普級芒果每箱300元到450元，水傷「長雀斑」芒果散裝每袋8至10顆200元。