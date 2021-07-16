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盧秀燕：台中施打率超前！覆蓋率破2成 「三個7成」
台中市長盧秀燕今天下午三時的台中市疫情指揮中心線上記者會宣布，台中今天日本土確診、社區快篩均零，市府持續努力讓「嘉玲」長住台中。截至目前為止，65歲以上已施打29萬1980人，施打率為70.7%；65至74歲已施打18萬8823人，施打率70.2%；75歲以上已施打10萬3157人，施打率71.7%，三個年齡層「施打率皆破7成」，加上台中疫苗接種率、覆蓋率為21.08％，顯示台中施打進度超前。
盧秀燕說，台中市65歲以上人口有41萬2693人，已施打29萬1980人，施打率70.7%；65至74歲有26萬8820人，已施打18萬8823人，施打率70.2%；75歲以上有14萬3873人，已施打10萬3157人，施打率71.7%，無論是「第六類」75歲以上長輩，或「第八類」65至74歲長輩，施打率都突破7成，疫苗剩餘率也是「本島最低」，台中施打進度突飛猛進。
她指出，台中市18歲以上人口有234萬5725人，截至目前為止，已施打第一劑疫苗有49萬4695人，台中疫苗接種率、覆蓋率為21.08%。今日全市開設59處快打站為「戶籍在台中」的66歲民眾接種疫苗，截至中午已施打2萬5093人，單日快打站施打率74.19%，打氣很旺，感謝所有支援快打站的醫護、民政、教職等人員，讓許多市民有保護力。
她提到，市府也持續提供孕媽媽施打疫苗，目前已施打5170人，將持續努力讓孕媽媽「一人接種疫苗，二人獲得保護，全家都安心」。
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