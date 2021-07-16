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盧秀燕：台中施打率超前！覆蓋率破2成 「三個7成」

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市打站今開放66歲市民接種莫德納疫苗，惠文國小打氣爆棚。記者趙容萱／攝影
台中市打站今開放66歲市民接種莫德納疫苗，惠文國小打氣爆棚。記者趙容萱／攝影

台中市盧秀燕今天下午三時的台中市疫情指揮中心線上記者會宣布，台中今天日本土確診、社區快篩均零，市府持續努力讓「嘉玲」長住台中。截至目前為止，65歲以上已施打29萬1980人，施打率為70.7%；65至74歲已施打18萬8823人，施打率70.2%；75歲以上已施打10萬3157人，施打率71.7%，三個年齡層「施打率皆破7成」，加上台中疫苗接種率、覆蓋率為21.08％，顯示台中施打進度超前。

盧秀燕說，台中市65歲以上人口有41萬2693人，已施打29萬1980人，施打率70.7%；65至74歲有26萬8820人，已施打18萬8823人，施打率70.2%；75歲以上有14萬3873人，已施打10萬3157人，施打率71.7%，無論是「第六類」75歲以上長輩，或「第八類」65至74歲長輩，施打率都突破7成，疫苗剩餘率也是「本島最低」，台中施打進度突飛猛進。

她指出，台中市18歲以上人口有234萬5725人，截至目前為止，已施打第一劑疫苗有49萬4695人，台中疫苗接種率、覆蓋率為21.08%。今日全市開設59處快打站為「戶籍在台中」的66歲民眾接種疫苗，截至中午已施打2萬5093人，單日快打站施打率74.19%，打氣很旺，感謝所有支援快打站的醫護、民政、教職等人員，讓許多市民有保護力。

她提到，市府也持續提供孕媽媽施打疫苗，目前已施打5170人，將持續努力讓孕媽媽「一人接種疫苗，二人獲得保護，全家都安心」。

台中市打站今開放66歲市民接種莫德納疫苗，惠文國小打氣爆棚。記者趙容萱／攝影
台中市打站今開放66歲市民接種莫德納疫苗，惠文國小打氣爆棚。記者趙容萱／攝影
台中市政府公布，各年齡接種疫苗情況。圖／台中市政府提供
台中市政府公布，各年齡接種疫苗情況。圖／台中市政府提供

疫苗 台中市 盧秀燕

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