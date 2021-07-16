台中甲安埔將增設7個uBike2.0站點 選址著重這兩點

台中市議員吳敏濟為甲安埔爭取增設7個uBike2.0站點，今日會同中市府交通局會勘站點位置，選址著重於學校及觀光景點，包括大安濱海樂園、外埔忘憂谷、大安國中等地點，提供鄉親更方便的進階版uBike2.0體驗，提高周轉率、達到節能減碳目標。

交通局表示，uBike2.0版在龍頭配有太陽能供電的車機，提供悠遊卡及手機QRcode掃碼租車服務；停車柱上另有一小太陽能板，具夜間警示功能。2.0版利用太陽能取代市電，建置速度迎來飛躍性的提升，站點選址靈活，施工容易。uBike1.0版設1站要花2個月，2.0同樣時間可以完成100站。

台中市府去年底啟動2.0倍增計畫，目標新增1000個站點，8月底可完成全市329個1.0站點升級，取代3分之1到2分之1的1.0版自行車，綿密的站點構築高效的路網，滿足使用的需求。

「公共自行車是先進城市公共運輸的最後一哩路！」吳敏濟表示，7年前他提案爭取台中市建置公共自行車系統，在甲安埔陸續設置了16個iBike站點，本次再增加7個uBike2.0站點，大安區有大安國中、大安濱海樂園、東安休閒公園，大甲有文武公園、華龍國小對面的社區活動中心停車場、日南國小、外埔忘憂谷。選址第一重點著重於上學、上班、接駁等功能，讓公共自行車充分融入居民的生活中，提高周轉率，達到節能減碳的目標。

其次是觀光，除了大安濱海樂站之外，就是外埔秘境忘憂谷站。吳敏濟說，他2年前爭取建設忘憂谷大甲溪堤頂自行車道，uBike2.0站點位於忘憂谷入口處的國3高架橋下，外來遊客停車後改騎自行車遨遊於堤頂，一邊欣賞四季色彩變化的農田，一面眺望壯闊的大甲溪和出海口風光，滌淨塵囂。