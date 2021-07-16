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血庫安全庫存量不足 周末企業捐好禮鼓勵捐血
疫情微解封，醫院常規手術也逐漸恢復正常安排，用血量增加，目前中部地區不足安全庫存量，彰化縣員林捐血站也呼籲大家踴躍捐血，最近企業陸續贈送抗菌噴霧、面罩等當成捐血贈品，明天還有員林獅子會提供實用的不鏽鋼快餐杯當贈品，送完為止。
台中捐血中心表示，中部4縣市每日約需要1800袋血量，安全庫存量是7到10天，但目前只有4.7天，其中以B型急缺目前只有 3.7天庫存量，尤其微解封後，多數醫院常規手術會增加，用血量會增加，但在微解封時期，一般民眾和公司社團捐血及辦捐血活動卻還未恢復正常，導致仍處於血荒階段。
員林火車站內為方便民眾捐血去年底起設捐血站引起熱烈迴響，以往員林市及周邊鄉鎮民眾及社團捐血風氣盛，所以才設捐血站，但因員林區在此波疫情也是重災區，影響捐血，不過火車站內捐血站非常寬敞，捐血座位都有拉開距離，並有做好消毒，民眾可安心捐血。
最近熱心的企業與團體也提供很實用的捐血贈品，希望提升捐血率，員林獅子會7月17日上午10時到下午6時將在員林捐血室辦捐血活動，熱心企業也贊助不鏽鋼快餐杯及保溫瓶當贈品，若捐血500cc二樣贈品都送，盼民眾踴躍捐血。
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