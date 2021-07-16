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感念醫護安撫老母親 民眾贈110杯咖啡給快打站

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市清水區民眾感念母親打完疫苗後精神佳，今日捐贈110杯咖啡給快打站醫護人員。圖／民眾提供
台中市清水區民眾感念母親打完疫苗後精神佳，今日捐贈110杯咖啡給快打站醫護人員。圖／民眾提供

疫苗施打開始，各快打站醫護人員工作辛勞，甚至忙到忘了喝水及用餐。台中市清水區南社里一名民眾因母親注射疫苗前忐忑不安，在快打站人員安撫下，母親注射疫苗後精神狀況更佳。他感念快打站醫護的協助，今日與清水區南社里長崔惠國、里內愛心人士合資捐贈110杯咖啡到清水國小、清水國中快打站，為醫護人員加油打氣。

清水區南社里一名民眾因為母親注射疫苗前忐忑不安，因此到清水紫雲巖參拜祈求觀音菩薩保佑平安，沒想到在快打站人員的細心安撫下，母親安心不少，注射疫苗後精神狀況更佳，因此決定捐贈咖啡給清水的快打站，感謝工作人員辛勞。

崔惠國表示，防疫期間，醫護、警察及現場工作人員的工作精神是大家有目共睹，為表達感謝防疫英雄的辛勞，以實際行動表達支持，感謝里內愛心人士及咖啡業者的共襄盛舉，捐贈咖啡為他們加油打氣，大家一起防疫度過難關。

疫苗 咖啡

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