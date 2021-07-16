台中「唐鳳」平台AZ疫苗今開打 報到率高不乏年輕面孔

行政院政委唐鳳設計的新冠肺炎公費疫苗預約平台預約踴躍，台中市第一波AZ疫苗今天在合約醫療院所開打。中國醫藥大學附設醫院說，今天上午分4時段打200人，不少接種者提早半小時到場，院方請他們準點再來報到，今天報到率高，有民眾表示，「擔心不來會被取消預約資格」；亞洲大學附屬醫院今天下午分3梯次打30人，其中不乏年輕面孔。

23歲張姓接種者說，他是亞洲大學應屆畢業生，7月底要考專技考試、求職，原本還擔心年輕人可能排到很後面打疫苗，沒想到唐鳳系統開放到18歲以上，他立馬預約，在上周六接到簡訊預約，今天下午接種，他有一點點擔心打後副作用會影響考試，但畢竟打疫苗後在社會活動、求職比較安心，所以來打疫苗。