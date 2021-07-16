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拆除國1彰化員林3跨越橋 農村替代道路交通號誌沒著落

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
溪湖鎮（右起）中山里長楊平國、鎮長黃瑞珠、鎮代會主席邱鳳蘭、中竹里長黃柏勳，今天查看大溪路跨越橋周邊的替代道路路況。記者簡慧珍／攝影
溪湖鎮（右起）中山里長楊平國、鎮長黃瑞珠、鎮代會主席邱鳳蘭、中竹里長黃柏勳，今天查看大溪路跨越橋周邊的替代道路路況。記者簡慧珍／攝影

國道一號彰化到員林路段是車流瓶頸，假日壅塞更嚴重，高速公路局中區養護工程分局7月19日將陸續封閉大溪路、花秀路和新興街的國道一號跨越橋，另規畫替代道路，民眾在未來一年之中都要繞路而行，溪湖鎮在地里長今天紛紛要求趕快增設交通號誌，預防無號誌巷道發生車禍。

國一彰化到員林路段是出了名的易塞車瓶頸，高公局中區養護工程分局今年5月初到溪湖鎮中山里大溪路舉辦說明會，將從7月起封路施工，除了使用率較高的溪湖鎮、秀水鄉當地民眾，另有14所高中職校學生交通車可能受影響，高公局中區養護工程分局行文相關單位，也分送宣傳摺頁給村里長轉送居民。

溪湖鎮長黃瑞珠今天前往大溪路了解周邊替代道路的路況，溪湖鎮民代表會主席邱鳳蘭、中山里長楊平國、中竹里長黃柏勳到場。黃柏勳說，國一跨越橋封閉施工需要一年，這段時間內，大量人車改走替代道路，附近道路都是巷道和產業道路，很少交通號誌，恐怕容易發生危險，他希望上級趕快在大溪路一段92巷和竹湖路的路口增設紅綠燈控管交通。

楊平國表示，國一跨越橋封閉，旁邊替代道路是涵洞，限高3.8公尺，像這一類資訊都應該標明，以免外地貨車、連結車改道行駛到了涵洞前過不去，造成替代道路塞車，他希望能在大溪路一段200巷設交通號誌提醒人車經過時放慢速度，也在交流流量高的替代道路增設紅綠燈，上級以疫情為由，這些事拖了很久，他希望趕快增設，預防發生交通意外事故。

黃瑞珠察看大溪路跨越橋兩端都已掛好封路看板，也察看替代道路路況，鎮代會主席邱鳳蘭要求上級單位重視地方聲音，畢竟地方民代最清楚地方路況和需求。鎮長黃瑞珠說，封路施工長達一年，民眾應留意路邊的公告看板，遵循指示改走替代道路免得迷路或繞道多走冤枉路。

高公局中區養護工程分局表示，大溪路（溪湖鎮）、新興街和花秀路（秀水鄉）的三座國號一號跨越橋，已在今年4月19日開工，施工期間7月19日封閉大溪路跨越橋，7月26日封新興街跨越橋，8月2日封閉花秀路跨越橋，預定最快111年7月31日開放通車。

大溪路跨越橋替代道路，汽車改走台19線（東環路）接縣148（員鹿路）接埔心聯絡道柳橋東路。機車改走大溪路一段203巷接201巷接榕樹路311巷接榕樹路接大溪路。

新興街跨越橋替代道路，汽車改走台19接番花路接花南路接台一線。機車改走新興街接港莊巷接正興巷接圳岸巷接新興街。

花秀路跨越橋替代道路，汽車改走台一線接中央路接台19。機車改走花秀路接彰秀路接開南巷接明雅街357巷接明雅街接花秀路接台一線。

彰化縣國道一號溪湖鎮大溪路跨越橋19日封路，配合拓寬國道彰化到員林路段，封閉到明年7月底。記者簡慧珍／攝影
彰化縣國道一號溪湖鎮大溪路跨越橋19日封路，配合拓寬國道彰化到員林路段，封閉到明年7月底。記者簡慧珍／攝影

替代道路 塞車 國道

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