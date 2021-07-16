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堅持打莫德納者未來打高端？陳時中這麼說

二輪開打首日「2千人被剔除」 陳時中：系統更正問題

搶搭莫德納末班車 台中快打站打氣旺

中央社 / 台中16日電

台中市今天開放66歲市民接種莫德納疫苗，因是市民造冊施打疫苗最後一天，距離下次施打莫德納至少再等數週，民眾接種踴躍，各快打站也啟動插卡連線系統，杜絕闖關混打者。

台中市先前有5名長者闖關混打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的AZ疫苗和莫德納疫苗。台中市政府在所有快打站加裝插卡機，今天啟動健保卡上線查詢疫苗施打紀錄，預防混打疫苗。

南屯區長林秋萬說，快打站的施打者都已先完成造冊，民眾到場以健保卡、通知單對照名冊，立刻即能知道身分，多了插卡機更能確認是否曾施打過疫苗，阻擋闖關者。

台中14日再度獲配1萬2100劑莫德納疫苗，今天開放「戶籍在台中」的民國44年出生（66歲）民眾接種疫苗，許多民眾一早前往快打站，為搶搭莫德納疫苗末班車，多個疫苗快打站民眾踴躍接種，疫苗施打率上升。

66歲傅姓民眾指出，這週台中市疫苗施打才開放到67歲，本以為自己打不到莫德納，沒想到市府前天又下放施打年齡，昨天收到通知單，今天一早依照通知單上時間來完成接種。

陳姓民眾本想接種AZ疫苗，他說，但太太告誡他「衛福部長陳時中說輪到你就打，不要挑疫苗」，所以他一早也來排隊施打。

大雅區長李修齊指出，一早打快站就湧現人潮，比前幾天更多，相較以往每天約6成的施打率，今天施打率提升到8成。豐原區長洪峰明指出，可能是市民造冊的最後一天，施打年齡層下降，又集中在一天施打，打氣相當踴躍。

莫德納疫苗 台中市 健保卡

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