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玉山微解封開放部分步道 籲遊客勿擅闖管制區域

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
玉山國家公園微解封，除山屋、生態保護區持續關閉外，部分步道及遊憩區據點將適度開放。本報資料照片
玉山國家公園微解封，除山屋、生態保護區持續關閉外，部分步道及遊憩區據點將適度開放。本報資料照片

玉山國家公園將迎接第一個適度鬆綁的周休假日，玉管處表示，除山屋、生態保護區持續關閉外，開放的步道、遊憩區據點，將落實防疫措施適度開放，籲遊客看清告示不可以亂入，勿擅闖管制區域，加上近來野生動物出沒頻繁，發現常有路殺情事，請車輛進入園區內公路減速慢行，遇見野生動物要「三不」不靠近、不餵食、不驚擾。

玉山國家公園指出，自微解封起，將園區各遊憩區步道，遊客中心、展館、賣店等遊憩據點全面開放並實施人流控管；室內空間依2.25平方公尺面積計算容留人數，由服務人員管控單一出入口，進入前需量測體溫（高於37.5℃時婉拒進入）、實聯制並保持1.5公尺社交距離，如達管制人數上限即採一進一出。

目前園區開放的步道有塔塔加地區的東埔山步道、上東埔大草原步道、麟趾山步道、黑森林步道、、鹿林前山步道、鹿林山步道（鹿林小徑）、雲龍瀑布步道（僅開放到父子斷崖）；南安地區的瓦拉米步道，目前只開放當日往返登山口到佳心，請勿越界否則會被開罰；此外還有梅山散步步道，其他的步道都還沒開放，小心勿入受罰。

玉管處表示，戶外遊憩空間請全程佩帶口罩，因應環境特性與防疫需求，山屋、生態保護區持續關閉中，塔塔加地區為遊憩熱點部分，室內場域如視聽室觀賞影片則採梅花座。另如餐廳賣店用餐區域，禁止內用一律外帶戶外進食，現在停車場減為原數量的40%。

玉山國家公園 保護區 社交距離

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