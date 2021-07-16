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蔡其昌與企業捐新型救護車給醫院 打造行動急診室

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
今日捐贈給童綜合醫院的救護車空間寬敞。圖／童綜合醫院提供
今日捐贈給童綜合醫院的救護車空間寬敞。圖／童綜合醫院提供

新冠病毒詭譎多變，全民防疫無時無刻不能鬆懈。童綜合醫院醫護堅守最前線雖然辛苦，卻不斷有各界善心湧入，給予醫護支持與鼓舞。立法院副院長蔡其昌與威剛科技今日捐贈一台實用又安全的救護車，希望能夠提供緊急病人最即時的救護，同時保障同車醫護人員的安全。

今日捐贈的救護車不僅空間更寬敞，有別於傳統救護車上隨車醫護固定式座位，這款救護車擁有美製FERNO雙側可旋轉座椅，在座椅上備有頂級安全帶，避免急煞或快速行駛時的傷害；車內也內裝有快拆式的配置盒，可依照各種意外情況或病人需求載配所需的急救物品，讓救護車成為急診室的延伸。

另外，為加強救護車行車安全，除原本救護車規範的高音警報器以外，特別再加裝低音警報器，行經危險路口時，低音警報器可同時產生周遭車輛內部空間共鳴，提醒用路人車注意救護車即將經過。

蔡其昌發起「挺醫護、救台灣」活動，就是希望能夠喚起全民力量一起成為醫療體系的後盾，共同渡過這一次疫情危機，安全儲備各醫療機構的醫療能量，只要「挺住醫護」，就能挺住民眾的健康。

威剛科技董事長陳立白平時熱心公益，因岳母為台中大甲人，為盡孝道同時也造福鄉親，所以與蔡副院長共同署名捐贈救護車給海線地區的童綜合醫院，希望讓海線民眾能享有最高品質的醫療服務，並能盡力挽救每條寶貴的生命。

童綜合醫院總院長童敏哲表示，自疫情爆發以來，感受到各界源源不斷的鼓勵，真的銘感於心。也是因為有大家的支持，醫護同仁能無後顧之憂地發揮專業，上下一心防堵病毒擴散、完善的治療病人。

立法院副院長蔡其昌與威剛科技今日捐贈一台救護車給童綜合醫院。圖／童綜合醫院提供
立法院副院長蔡其昌與威剛科技今日捐贈一台救護車給童綜合醫院。圖／童綜合醫院提供
救護車擁有美製FERNO雙側可旋轉座椅。圖／童綜合醫院提供
救護車擁有美製FERNO雙側可旋轉座椅。圖／童綜合醫院提供
立法院副院長蔡其昌與威剛科技今日捐贈一台救護車給童綜合醫院。圖／童綜合醫院提供
立法院副院長蔡其昌與威剛科技今日捐贈一台救護車給童綜合醫院。圖／童綜合醫院提供

救護車 疫情 蔡其昌

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