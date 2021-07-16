南投縣下修接種年齡至67歲 提升疫苗施打率

南投縣今天開始施打67至70歲長者疫苗，全縣發出2萬3113張粉紅色通知單，施打情形和秩序順暢，接種長者踴躍，縣府呼籲收到通知單民眾，一定要按照接種日期、時間到指定地點接種。

南投縣政府秘書長洪瑞智今天到南投醫院中興院區瞭解接種情況， 民眾持通知單在一樓確認身分，再上2樓接種，中興院區主任鍾文振表示，他們是採一梯次60人，分兩區進行，一半諮詢問診、接種，一半則休息觀察，依順序分梯次進行，動線很順暢，今天245人預約，4小時打完。

洪瑞智說，南投疫苗施打系統透過精準通知、精準預約，服務需要的民眾，不會出現搶打或持通知單到場卻無疫苗可打的窘況，縣府會依照疫苗施打後結存量做滾動式調整，精準下修施打年齡，也會繼續分齡造冊設計不同顏色的疫苗接種通知單，讓現場施打動線順暢，老人家不必奔波太久，也確保疫苗接種工作安全無誤、順利完成。

南投縣開放兩梯次長者接受施打，16日至21日是開放「67至70歲長者(原住民57至60歲者)」接種，共開設39場次接種。而71歲至73歲長者(原住民61至63歲者)，則從14日施打至22日，共開設38場次，此梯次這2天統計施打率約6成。