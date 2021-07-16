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影／蔡蒼柏接棒中市警局長 首站潭子快打站視察
原台中市警察局局長楊源明今榮陞台北市警察局長，由內政部警政署副署長蔡蒼柏接棒中市警察局長一職。蔡蒼柏強調，台中市是安居樂業的城市，也是他帶領警察同仁務必完成的使命。交接儀式完成，蔡首站到潭子國小快打站視察，關注民眾接種現場狀況。
今天上午9點半，台中市警察局舉行卸新任局長交接布達典禮，由台中市長盧秀燕擔任主持人，內政部警政署副署長李永癸擔任監交人。
盧秀燕感謝前局長楊源明「有魄力帶領」，3年多來，台中市治安扭轉乾坤、大幅改善，而新任局長蔡蒼柏學經歷豐富，相信在他帶領下，台中市的治安與交通會持續精進，「我深具信心」。
蔡蒼柏表示很榮幸到台中市服務，並提及台中市是文化城市，現在發展成科技新興城，居民素質佳，民眾期待台中市是安居樂業的城市，這是他到任後，帶領警察同仁務必達成的使命。
交接典禮結束，蔡蒼柏直奔轄區潭子國小快打站，視察民眾重視的疫苗接種情況，並關心現場進行預防犯罪宣導的大雅警分局員警，提醒落實全國三級警戒防疫的重要。
新任蔡蒼柏局長，中央警察大學45期刑事系畢業、中央警察大學警政研究所碩士，曾任台北市政府警察局文山第一分局分局長、台北縣政府警察局中和、中和第一分局分局長、金門縣警察局局長、新北市政府警察局主任秘書、副局長、保安警察第二總隊總隊長、警政署主任秘書、刑事警察局局長及警政署副署長等重要職務，資歷完備。
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