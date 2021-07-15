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影／羊咩咩奔跑青青草原上 清境綿羊秀首日吸引700人

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
清境農場最著名的綿羊秀，今年首度登場演出，上下午總共吸引700名遊客觀賞。圖／清境農場提供
清境農場最著名的綿羊秀，今年首度登場演出，上下午總共吸引700名遊客觀賞。圖／清境農場提供

清境農場最著名的綿羊秀今年首度登場演出，上下午共吸引700名遊客觀賞，看到一隻隻胖嘟嘟的綿羊經台14甲線，來到青青草原上奔跑，有專程前來的女大生說，「真是太療癒了！」特別是看牧羊犬趕羊、剃綿羊秀，還可以跟可愛的綿羊拍照打卡。

清境農場表示，微解封第三天，久違的清境綿羊秀今年第一次登場，預計全天會有1000人次進場，依照中央防疫規定遊客人流管制上限3000人，停車場降載原停車數量的40%，呼籲入場遊客保持社交距離，並全程配戴口罩。

清境綿羊秀今天復出演出兩場，上午首場9時30分、下午場2時30分，各分別吸引350名遊客造訪。去年綿羊秀創下最高紀錄，現場觀看人數可達4000人，綿羊秀結束後，羊群更走進觀眾區跟遊客互動，甚至有綿羊守在飼料販賣機旁等待餵食；清境農場指出，除了青青草原綿羊秀，也有遊客前往關山牧區欣賞專業騎士的馬術演出。

不少遊客指出，一般孩子很喜歡綿羊，每年暑假都會到山上避暑看綿羊，最近因為全國各學校因疫情停課不停學，5月起學童就幾乎關在家裡不能外出，好不容易終於等到微解封，特別打聽到今天是綿羊秀的第一天，終於有機會帶家人到清境農場走走，果然讓全家人找到暑假的放鬆心情。

清境農場最著名的綿羊秀，今年首度登場演出，上下午總共吸引700名遊客觀賞。圖／清境農場提供
清境農場最著名的綿羊秀，今年首度登場演出，上下午總共吸引700名遊客觀賞。圖／清境農場提供
清境農場最著名的綿羊秀，今年首度登場演出，上下午總共吸引700名遊客觀賞。圖／清境農場提供
清境農場最著名的綿羊秀，今年首度登場演出，上下午總共吸引700名遊客觀賞。圖／清境農場提供

清境 微解封

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