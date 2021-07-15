聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／羊咩咩奔跑青青草原上 清境綿羊秀首日吸引700人
清境農場最著名的綿羊秀今年首度登場演出，上下午共吸引700名遊客觀賞，看到一隻隻胖嘟嘟的綿羊經台14甲線，來到青青草原上奔跑，有專程前來的女大生說，「真是太療癒了！」特別是看牧羊犬趕羊、剃綿羊秀，還可以跟可愛的綿羊拍照打卡。
清境農場表示，微解封第三天，久違的清境綿羊秀今年第一次登場，預計全天會有1000人次進場，依照中央防疫規定遊客人流管制上限3000人，停車場降載原停車數量的40%，呼籲入場遊客保持社交距離，並全程配戴口罩。
清境綿羊秀今天復出演出兩場，上午首場9時30分、下午場2時30分，各分別吸引350名遊客造訪。去年綿羊秀創下最高紀錄，現場觀看人數可達4000人，綿羊秀結束後，羊群更走進觀眾區跟遊客互動，甚至有綿羊守在飼料販賣機旁等待餵食；清境農場指出，除了青青草原綿羊秀，也有遊客前往關山牧區欣賞專業騎士的馬術演出。
不少遊客指出，一般孩子很喜歡綿羊，每年暑假都會到山上避暑看綿羊，最近因為全國各學校因疫情停課不停學，5月起學童就幾乎關在家裡不能外出，好不容易終於等到微解封，特別打聽到今天是綿羊秀的第一天，終於有機會帶家人到清境農場走走，果然讓全家人找到暑假的放鬆心情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言