影／羊咩咩奔跑青青草原上 清境綿羊秀首日吸引700人

清境農場最著名的綿羊秀今年首度登場演出，上下午共吸引700名遊客觀賞，看到一隻隻胖嘟嘟的綿羊經台14甲線，來到青青草原上奔跑，有專程前來的女大生說，「真是太療癒了！」特別是看牧羊犬趕羊、剃綿羊秀，還可以跟可愛的綿羊拍照打卡。

清境農場表示，微解封第三天，久違的清境綿羊秀今年第一次登場，預計全天會有1000人次進場，依照中央防疫規定遊客人流管制上限3000人，停車場降載原停車數量的40%，呼籲入場遊客保持社交距離，並全程配戴口罩。

清境綿羊秀今天復出演出兩場，上午首場9時30分、下午場2時30分，各分別吸引350名遊客造訪。去年綿羊秀創下最高紀錄，現場觀看人數可達4000人，綿羊秀結束後，羊群更走進觀眾區跟遊客互動，甚至有綿羊守在飼料販賣機旁等待餵食；清境農場指出，除了青青草原綿羊秀，也有遊客前往關山牧區欣賞專業騎士的馬術演出。