為弘毓弱勢家庭募集急難金 大甲鳳凰獅子會捐錢送物資

弘毓基金會發起「疫童相挺」行動，為弱勢家庭募集急難金及物資，大甲鳳凰獅子會長期與弘毓基金會共同關懷弱勢家庭，今天捐贈防疫物資箱(米、麵條、即食品等)及弱勢家庭的急難救助金共22萬8千元，支持弱勢家庭渡過難關。

弘毓基金會服務家庭多育有發展遲緩孩童或家境清寒，以務農、臨時工、流動攤販居多，因為疫情影響，生活陷入困境，大甲鳳凰獅子會熱心公益伸出援手，協助弘毓基金會的弱勢家庭度過困難。

弘毓基金會表示，許多家庭的孩童因為疫情導致學校停課，原本可仰賴學校營養午餐，但停課後，三餐皆為家中支出，且服務中多數家庭還需要照顧身障特殊孩童，疫情期間家長需要全天照顧，身心壓力龐大，急需大眾的幫忙，協助家庭減緩疫情期間加劇的生活困境。

弘毓基金會長期關懷的一位媽媽小真(化名)，因車禍手受傷暫時無法工作，加上丈夫患有多重慢性疾病、妄想症，領有重度身障手冊，無法外出就業。而家中3個孩子皆年幼，家中無穩定經濟收入，只能仰賴社福補助度日，經常以泡麵果腹，孩子們停課後，三餐都需在家裡吃，使家中經濟壓力倍增，媽媽常忍著餓、有食物都先給孩子吃，自己的健康也亮紅燈。

「感謝大甲鳳凰獅子會及各界愛心，持續幫助服務中的弱勢婦幼家庭」，弘毓基金會董事長王乃弘表示，在疫情嚴峻時候，各界提供物資箱及急難金，溫暖陪伴弱勢婦幼渡過危難，期許更多企業加入我們，一同幫助需要的家庭； 弘毓基金會感謝許多企業攜手幫助弱勢家庭，其中包含iGoods愛物資、統一超商合作Openpoint點數捐贈活動，在疫情嚴峻期間，將愛與溫暖實質幫助有需要的婦幼家庭。

目前正在募集弱勢婦幼家庭專案計畫，詳情可洽弘毓基金會電話04-26365175，劃撥捐款帳號22542409，銀行匯款0210-717-387885合作金庫，官方網站、街口支付進行線上捐款。(勸募核可字號 中市社團字第1100022990號)