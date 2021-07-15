快訊

北市推「台北通」預約疫苗登記 明上午十點開跑

台積電捐贈BNT疫苗 董事長劉德音透露關鍵原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為弘毓弱勢家庭募集急難金 大甲鳳凰獅子會捐錢送物資

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中大甲鳳凰獅子會助弘毓弱勢家庭渡過困境，送錢和物資。圖／弘毓基金會提供
台中大甲鳳凰獅子會助弘毓弱勢家庭渡過困境，送錢和物資。圖／弘毓基金會提供

弘毓基金會發起「疫童相挺」行動，為弱勢家庭募集急難金及物資，大甲鳳凰獅子會長期與弘毓基金會共同關懷弱勢家庭，今天捐贈防疫物資箱(米、麵條、即食品等)及弱勢家庭的急難救助金共22萬8千元，支持弱勢家庭渡過難關。

弘毓基金會服務家庭多育有發展遲緩孩童或家境清寒，以務農、臨時工、流動攤販居多，因為疫情影響，生活陷入困境，大甲鳳凰獅子會熱心公益伸出援手，協助弘毓基金會的弱勢家庭度過困難。

弘毓基金會表示，許多家庭的孩童因為疫情導致學校停課，原本可仰賴學校營養午餐，但停課後，三餐皆為家中支出，且服務中多數家庭還需要照顧身障特殊孩童，疫情期間家長需要全天照顧，身心壓力龐大，急需大眾的幫忙，協助家庭減緩疫情期間加劇的生活困境。

弘毓基金會長期關懷的一位媽媽小真(化名)，因車禍手受傷暫時無法工作，加上丈夫患有多重慢性疾病、妄想症，領有重度身障手冊，無法外出就業。而家中3個孩子皆年幼，家中無穩定經濟收入，只能仰賴社福補助度日，經常以泡麵果腹，孩子們停課後，三餐都需在家裡吃，使家中經濟壓力倍增，媽媽常忍著餓、有食物都先給孩子吃，自己的健康也亮紅燈。

「感謝大甲鳳凰獅子會及各界愛心，持續幫助服務中的弱勢婦幼家庭」，弘毓基金會董事長王乃弘表示，在疫情嚴峻時候，各界提供物資箱及急難金，溫暖陪伴弱勢婦幼渡過危難，期許更多企業加入我們，一同幫助需要的家庭； 弘毓基金會感謝許多企業攜手幫助弱勢家庭，其中包含iGoods愛物資、統一超商合作Openpoint點數捐贈活動，在疫情嚴峻期間，將愛與溫暖實質幫助有需要的婦幼家庭。

目前正在募集弱勢婦幼家庭專案計畫，詳情可洽弘毓基金會電話04-26365175，劃撥捐款帳號22542409，銀行匯款0210-717-387885合作金庫，官方網站、街口支付進行線上捐款。(勸募核可字號 中市社團字第1100022990號)

疫情 弱勢家庭 獅子會

延伸閱讀

熱心獅友認養金煌芒果 高雄偏鄉阿公不用煩惱銷路

「關島機+酒」供不應求！鳳凰再推8/12保證出發

新竹市做工行善團 助弱勢家庭修繕房屋

台大溪頭鳳凰園區13日不解封 尊重鹿谷在地意見

相關新聞

中元普渡法會辦不辦？北斗奠安宮：不辦怎給好兄弟交代

今年中元普渡法會辦不辦，宮廟好揪結。彰化縣北斗奠安宮今天表示，不舉辦怎麼給「好兄弟」交代？將如期舉辦，會遵照中央防疫指引...

溪頭開放鹿谷飯店民宿房客入園 業者：將發給1人1券

聽到台大實驗林管處宣布第二階段微解封，開放讓周圍飯店民宿業者的住客得以入園，明山妖怪主題飯店表示，正式解封前會發給房客溪...

喔熊10大美食商品進軍香港！參山處攜中彰觀光圈拚經濟

交通部觀光局參山國家風景區管理處防疫期間拚商機，協助中彰觀光圈業者與台灣觀光代言人「喔熊」聯名行銷進軍香港；首波協助曾榮...

南投疫情和緩接種意願低 下修年齡層至67歲提升施打率

南投縣疫苗接種率低，南投縣政府表示，因這波疫苗接種採分齡造冊，南投縣幅員廣大，同時考量74歲以上長者多半需由家屬陪同，因...

特境家庭領無紓困生活苦 雲林縣獲捐200萬發紓困金救急

中央祭出的孩童家庭防疫補貼，針對有國小以下孩童、國高中及五專前3年身心障礙學生的家庭，每人發放1萬元，由於照顧對象特定，...

廢網具別亂丟！ 中市每公斤回收最高可拿15元獎勵金

為改善漁業廢棄物汙染海洋情形，台中市政府除配合行政院農委會漁業署推動刺網實名制政策，也與台中區漁會攜手舉辦廢棄漁網具獎勵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。