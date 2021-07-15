大安溪防汛道路昏暗危安 台中議員爭取經費裝路燈

台中市外埔土城里大安溪旁的防汛道路是往來海線與后里重要的道路之一，長期沒有路燈，路旁排水系統常被偷倒垃圾，也嚴重影響用路人安全，台中市議員施志昌今天邀台中市政府建設局養護工程處路燈養護科、外埔區公所與土城里長鄭興川到現場會勘，經協調將設置路燈，養工處將動用76萬元裝設54支路燈，今年可完工。

施志昌表示，大安溪堤防旁防汛道路過去一直未裝設路燈，此道路為大甲連接到后里很重要的交通要道之一，影響眾多用路人安全；防汛道路以前是由河川局管理，即使里長、民眾一再向市府反映仍無法裝設路燈，今年5月辦過一次會勘，協調後交由市府管理，今天終於能使用市府預算裝設路燈。

里長鄭興川表示，此道路沒有路燈，路旁的排水系統也時常遭人偷倒垃圾，且晚上昏暗恐成治安死角，過去反映很久都沒有下文，感謝議員施志昌努力協調，讓重要的道路能裝設路燈。