快訊

320萬人登記勾選AZ疫苗 18歲以上可望3周內打到

疫苗預算40億花在哪？ 指揮中心：保密合約請大家諒解

大安溪防汛道路昏暗危安 台中議員爭取經費裝路燈

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市外埔大安溪旁防汛道路昏暗影響用路人，中市議員施志昌爭取裝設路燈，今現場會勘。記者游振昇／攝影
台中市外埔大安溪旁防汛道路昏暗影響用路人，中市議員施志昌爭取裝設路燈，今現場會勘。記者游振昇／攝影

台中市外埔土城里大安溪旁的防汛道路是往來海線與后里重要的道路之一，長期沒有路燈，路旁排水系統常被偷倒垃圾，也嚴重影響用路人安全，台中市議員施志昌今天邀台中市政府建設局養護工程處路燈養護科、外埔區公所與土城里長鄭興川到現場會勘，經協調將設置路燈，養工處將動用76萬元裝設54支路燈，今年可完工。

施志昌表示，大安溪堤防旁防汛道路過去一直未裝設路燈，此道路為大甲連接到后里很重要的交通要道之一，影響眾多用路人安全；防汛道路以前是由河川局管理，即使里長、民眾一再向市府反映仍無法裝設路燈，今年5月辦過一次會勘，協調後交由市府管理，今天終於能使用市府預算裝設路燈。

里長鄭興川表示，此道路沒有路燈，路旁的排水系統也時常遭人偷倒垃圾，且晚上昏暗恐成治安死角，過去反映很久都沒有下文，感謝議員施志昌努力協調，讓重要的道路能裝設路燈。

養工處路燈養護科長賴偉立表示，目前尚須與河川局申請河川工地等相關程序，未來將用76萬元，為1.9公里長的道路裝設54支路燈，最快今年底可以完工，讓用路人能有更安全明亮的道路。

台中市外埔大安溪旁防汛道路昏暗影響用路人，中市議員施志昌爭取裝設路燈，今現場會勘。記者游振昇／攝影
台中市外埔大安溪旁防汛道路昏暗影響用路人，中市議員施志昌爭取裝設路燈，今現場會勘。記者游振昇／攝影

台中市

延伸閱讀

台中港北堤海釣今微解封 民代盼戶外垂釣場也能開放

60包布袋蓮漂流在彰化排水 廠商：是以「水運」清理

中市議員施志昌爭取813公車路線延伸鐵砧山 8月上路

收到通知單長輩打不到疫苗 中市議員施志昌：政策混亂

相關新聞

溪頭開放鹿谷飯店民宿房客入園 業者：將發給1人1券

聽到台大實驗林管處宣布第二階段微解封，開放讓周圍飯店民宿業者的住客得以入園，明山妖怪主題飯店表示，正式解封前會發給房客溪...

中元普渡法會辦不辦？北斗奠安宮：不辦怎給好兄弟交代

今年中元普渡法會辦不辦，宮廟好揪結。彰化縣北斗奠安宮今天表示，不舉辦怎麼給「好兄弟」交代？將如期舉辦，會遵照中央防疫指引...

喔熊10大美食商品進軍香港！參山處攜中彰觀光圈拚經濟

交通部觀光局參山國家風景區管理處防疫期間拚商機，協助中彰觀光圈業者與台灣觀光代言人「喔熊」聯名行銷進軍香港；首波協助曾榮...

南投疫情和緩接種意願低 下修年齡層至67歲提升施打率

南投縣疫苗接種率低，南投縣政府表示，因這波疫苗接種採分齡造冊，南投縣幅員廣大，同時考量74歲以上長者多半需由家屬陪同，因...

特境家庭領無紓困生活苦 雲林縣獲捐200萬發紓困金救急

中央祭出的孩童家庭防疫補貼，針對有國小以下孩童、國高中及五專前3年身心障礙學生的家庭，每人發放1萬元，由於照顧對象特定，...

廢網具別亂丟！ 中市每公斤回收最高可拿15元獎勵金

為改善漁業廢棄物汙染海洋情形，台中市政府除配合行政院農委會漁業署推動刺網實名制政策，也與台中區漁會攜手舉辦廢棄漁網具獎勵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。