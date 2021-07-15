中元普渡法會辦不辦？北斗奠安宮：不辦怎給好兄弟交代

今年中元普渡法會辦不辦，宮廟好揪結。彰化縣北斗奠安宮今天表示，不舉辦怎麼給「好兄弟」交代？將如期舉辦，會遵照中央防疫指引作好分流管制。埤頭合興宮表明遵從中央指示，很可能傾向不舉辦。社頭清水岩將作好延期舉辦的準備，另有多座地方村里宮廟已宣布今年停辦。

北斗奠安宮主任委員陳在說，中元普渡是年度宗教盛事，人間與另一個世界的交流，一年一次招待「好兄弟」期待消災解厄，不舉辦怎麼給「好兄弟」交代？北斗奠安宮將如期在中元節舉辦，不延期，普渡會場一如往年設在停車場，一切遵照中央防疫指引採分流管制場內人數。

社頭清水岩總幹事陳慶福表示，已準備舉辦普渡法會，如果中央不開放宗教活動，清水岩就向觀音佛祖報告延後舉辦，其實有些宮廟舉辦秋祭，觀音佛祖若同意，中元普渡也可以延到秋天辦理，延後舉辦的事都已先告知信徒，信眾同意才認養供桌和供品。

埤頭合興宮將視中央防疫指引再作決定，「很可能不舉辦」。彰化縣溪湖鎮多座中小型宮廟直接表明今年停辦；一名宮廟管委會理事表示，疫情充滿不確定性，到目前中央聲稱「看三級放寬的成果」作為7月26日解封的依據，萬一繼續微解封，宮廟接受信眾認捐，屆時將徒增退費困擾。