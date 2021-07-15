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溪頭開放鹿谷飯店民宿房客入園 業者：將發給1人1券
聽到台大實驗林管處宣布第二階段微解封，開放讓周圍飯店民宿業者的住客得以入園，明山妖怪主題飯店表示，正式解封前會發給房客溪頭入園券，1人1券前往溪頭森林園區踏青，配合中央防疫的所有規範，讓飯店成為比家裡更安全的避暑勝地。
總經理陳建光表示，原先5月上旬住房率還保持在七成左右，而在第三級警戒開始後，房客陸續退房，只是封閉兩個月下來，慘澹經營也需要照顧員工，加上員工多為在地人，遊客沒來溪頭旅遊，員工家中的生計也連帶都受到影響，飯店周圍的店家也都受到疫情影響無法營業，大家都期待疫情早日好轉。
微解封前，每天櫃台人員都至少接到30通電話詢問，是否能入住？溪頭園區是否開放入園？飯店為配合中央防疫，主動降載四成，每間房間配備獨立空調，用餐將採外帶及送餐至客房，規劃安心防疫入住的同時，透過每日環境安全整備、消毒作業，讓房客在溪頭可以比在家裡更安心。
陳建光說，今天收到台大實驗林宣布開放飯店民宿房客可以入園，讓民眾有機會來到溪頭森呼吸，體會芬多精提升旅客能提升天然免疫力的滿滿能量同時，也讓在地的人們可以慢慢地回歸正常的生活，恢復原有的生計。
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