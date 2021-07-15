喔熊10大美食商品進軍香港！參山處攜中彰觀光圈拚經濟

交通部觀光局參山國家風景區管理處防疫期間拚商機，協助中彰觀光圈業者與台灣觀光代言人「喔熊」聯名行銷進軍香港；首波協助曾榮獲台中十大伴手禮首獎的寧菠小館授權合作生產喔熊系列聯名商品，包括黃金冰沙泡菜、東坡筍滷肉燥、貴妃醉香腸等10項人氣美食今天封櫃啟運外銷香港，讓香港朋友在疫情期間也能吃到台灣美食。

首波「喔熊」聯名商品今天在台中市太平舉辦封櫃啟運儀式，包括「喔熊」、參山處代理處長曹忠猷、台中市農業局專員廖麗華、中彰區域觀光聯盟總召柴俊林、台中市好禮協會理事長鄭人豪、台中市工策會顧問張素梅、太平區農會推廣部主任廖炯良、台灣連鎖加盟協會台中分會理事長林永旻及寧菠小館董事長鄧玲如共同出席。

曹忠猷說，台彰觀光圈業者受疫情影響相當大，國外觀光客不能來台，觀光業者商機受限，香港朋友也非常懷念好吃的台灣美食。希望藉由「喔熊」知名度與業者聯名商品進行海外行銷，為業者開拓新商機。

曹忠猷說明，這是「喔熊」聯名商品首批進軍海外市場，香港代理商華記公司已開始籌備中台灣美食周，首波商品將在香港荃灣千色百貨及油麻地永安百貨等著名通路5處專櫃販售，提供香港朋友在疫情期間不能來台，也能買到中台灣著名的美食。近期參山處將持續協助觀光圈伴手禮、農特產及各類美食業者，一起到香港聯合展售，為台灣拚觀光商機。

鄧玲如說，三級警戒以來，餐飲業者面臨很大的經營挑戰，除了利用數位化平台拓展銷售網路外，此次開發10項「喔熊」人氣美食進軍香港市場。